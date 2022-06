¡Ojo! No pueden dejar de pagarte por no tener Constancia de Situación Fiscal

Aarón Huerta Hernández, delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) en Coahuila, explicó que los empleadores o patrones han estado solicitando a sus trabajadores que proporcionen su Constancia de Situación Fiscal, que expide el Servicio de Administración Tributaria (SAT), porque para el año 2022 los requisitos para expedir un CFDI de nómina cambiaron, derivado de la introducción de la factura versión 4.0, que está dejando en el pasado a la versión 3.3, y las empresas ahora necesitan los datos del domicilio del trabajador actualizado, particularmente, el Código Postal.

Señaló que esta obligación entró en vigor desde el 1 de enero de este año, pero con un periodo “de gracia” hasta el 1 de julio, de modo que falta un mes para que se termine este periodo. Sin embargo, consideró muy importante dejar en claro algunos aspectos para que no se propague el "pánico".

"Lo primero sería decir que si un trabajador tiene certeza que sus datos ante el SAT son correctos y están actualizados, bastaría con así manifestárselo al patrón, precisándole el detalle de los mismos y no necesariamente proveerle de su Constancia de Situación Fiscal, ya que sabemos que el propio SAT se encuentra desfasado con la demanda de solicitudes que se le están generando de este documento, por todos sus canales de atención", expresó.

"También, igual de importante mencionar, la Constancia de Situación Fiscal no es un requisito que condicione el pago del salario de un trabajador. Es decir, los empleadores no pueden detener el pago porque el salario es intocable, en todo caso, podrían acontecer otros efectos negativos: en el caso del empleador, sería que no pueda hacer deducible la nómina; en tanto que, para el trabajador, podría ser que, al momento de presentar su declaración anual o la devolución de un saldo a favor, tenga irregularidades justamente por el tema del domicilio", dijo.

Explicó que si como empleado no conoce su domicilio fiscal, lo puede verificar en la Constancia de Situación Fiscal, que es el documento que se puede generar a través del portal del SAT con la contraseña o e.firma; con la aplicación SAT Móvil desde el celular o tableta con conexión a internet; si no cuentas con esos medios de autentificación, la puede obtener a través del aplicativo SAT ID, en el mismo portal del SAT.

"En la Delegación Coahuila de Prodecon estamos listos y atentos, como siempre, para apoyar y orientar a los empleadores y empleados que tengan duda sobre el tema. Hemos visto un aumento importante en la demanda de contribuyentes que se acercan con dudas sobre este tema, y se les ha orientado de la siguiente manera: si el contribuyente cuenta con contraseña o firma electrónica, se le apoya a descargar la referida constancia, ingresando al portal del SAT; si no cuenta con ninguna de las señaladas herramientas tecnológicas, se le ofrece el apoyo para generar su contraseña a través del aplicativo SAT-ID, señalándole que, una vez que reciba en su correo electrónico o en su teléfono celular vía mensaje, la liga mediante la cual se haya autorizado la generación de su contraseña y proceda en ese sentido, puede acudir de nueva cuenta a solicitar el apoyo de esta Procuraduría para obtener su Constancia de Situación Fiscal", dijo Huerta Hernández.

