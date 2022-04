¡Ojo! Campo Militar es el único módulo autorizado para cuarta dosis antiCOVID

Con excepción del Campo Militar, no se ha hecho un anuncio oficial en ninguna otra sede sobre la aplicación de una cuarta dosis contra COVID para las personas adultas mayores de 60 años en abril.

Sin embargo, en módulos fijos e itinerantes ubicados en diversos puntos de Torreón como los Hospitales Generales de Zona (HGZ) número 16 y 18 del IMSS; la CFE, y la propia Jurisdicción Sanitaria 6 ya se ha estado administrando el biológico de AstraZeneca a este sector de la población.

Doña María de Lourdes de 69 años acudió ayer al mediodía a la Jurisdicción Sanitaria 6 a recibir su cuarta dosis. Su hija Nancy recibió la tercera. A ambas les entregaron su comprobante de vacunación contra el COVID donde consta que recibieron la dosis de AstraZeneca con el número de lote 210639. El único requisito que les pidieron fue que presentaran su identificación oficial.

TAMBIÉN LEE Solo Saltillo y Torreón cuentan con hospitalizaciones COVID

Autoridades atribuyen a la vacunación masiva el descenso en los casos

El secretario de Salud del estado, Roberto Bernal Gómez dijo ayer que no había cuarta dosis para las personas adultas mayores mientras que la coordinadora regional de los Programas para el Desarrollo, Cintia Cuevas Sánchez, indicó que el único módulo autorizado para administrar el biológico es en el Hospital Militar Regional ubicado sobre la carretera Torreón-Matamoros en horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde.

Los requisitos son presentar la copia de la INE, CURP y un comprobante de domicilio.

No obstante, la funcionaria reconoció que sí hay sedes no autorizadas que están administrando las dosis as las personas de la tercera edad. "Hasta el momento el único módulo autorizado para la aplicación de la dosis adicional, el refuerzo, la que se conoce como cuarta dosis es en el Hospital Militar. Sí la están poniendo en otros lados, pero el único módulo autorizado es el Hospital Militar. No se les va a negar (en otros módulos), no hay mayor inconveniente pero sí por parte de la coordinación, el único autorizado es el Hospital Militar", dijo.

VER MÁS Vacunación contra COVID evitó desgracia humana más grande de la historia de México: titular del IMSS

Recordó el día más crítico por hospitalizaciones por la enfermedad

Informó que ayer se aplicaron 332 dosis a las personas de la tercera edad en el Campo Militar. Sobre la caducidad de las vacunas de AstraZeneca dijo que "hay ciertos lotes que tienen una fecha de caducidad más próxima pero todo el biológico que tenemos ahorita no está en riesgo de una caducidad inmediata, estamos bien en tiempo".

En recientes días el delegado del Gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, anunció que compartirían en sus páginas oficiales la convocatoria para la aplicación de la cuarta dosis contra el COVID-19 a personas adultas mayores. Hasta ahora, solo se ha anunciado la convocatoria en el Hospital Regional Militar de Torreón.

La Jornada Intensiva de Vacunación contra el COVID-19 que arrancó en este mes de abril para personas rezagadas mayores de 18 años de Coahuila tiene como meta la aplicación de 356 mil 100 dosis de la vacuna de la farmacéutica de AstraZeneca.

MÁS INFORMACIÓN ¡Adiós al cubrebocas! Ya no será obligatorio en Nuevo León

Su utilización en espacios cerrados será opcional para los ciudadanos

Por primera vez desde que inició la Estrategia Nacional de Vacunación anti-SARS-CoV-2, se instalaron puntos de inoculación en hospitales generales y regionales, unidades de medicina familiar, centros de salud, universidades, centros comerciales, espacios públicos, entre otros.

El propio secretario de Salud del estado, Roberto Bernal, declaró que lo anterior obedece a que el lote de biológicos de AstraZeneca que les envió el Gobierno federal caducan el día último de abril del año en curso por lo que es importante agilizar el proceso de inoculación para cumplir con esta encomienda y evitar la destrucción de los mismos.