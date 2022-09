Ojalá y se apruebe propuesta de PRI sobre Ejército en calles: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que se apruebe la iniciativa del PRI en la Cámara de Diputados para que las Fuerzas Armadas continúen hasta 2028 en labores de seguridad, pues aseguró que esto no significa que sea militarización y que se busca proteger a la población.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que su gobierno seguirá probando que no viola derechos humanos y que no hay masacres, no se tortura ni hay montajes, pues eso ya se termino "y no se protege a nadie".

"Ojalá y ahora que se van a reunir los diputados se apruebe el que se siga apoyando a la Guardia Nacional en la Secretaría de Marina y en la Secretaría de la Defensa y vamos a seguir con el debate porque no es militarización. Vamos seguir al debate y vamos a seguir probando de que no se violan derechos humanos, y que se cuida a la gente y que no hay masacres y que no hay tortura ni montajes como los que había, como lo de Loret de Mola, y eso ya se acabó y no se protege a nadie".

"No hay impunidad, entonces lo que queremos es proteger a la gente, proteger a los ciudadanos", dijo.