Ojalá hubieran aclarado las cuentas: Román Cepeda sobre pronunciamiento de exalcalde Zermeño

“Ojalá hubieran aclarado las cuentas que tienen por pagar”, fue lo que señaló este viernes el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, respecto a las declaraciones en redes sociales que realizó el exalcalde Jorge Zermeño, esto respecto a las diferencias de percepción salarial que registran ambos entre diciembre de 2021 y enero de este año.

El mandatario municipal señaló que, más allá de dicha información sobre las percepciones de sueldo, hubiera sido de mayor relevancia que Zermeño aclarara otras cuestiones como los pasivos por más de 240 millones de pesos que tiene actualmente el Simas Torreón, así como las múltiples observaciones financieras que se le realizaron a su administración desde la Auditoría Superior del Estado (ASE).

VER MÁS Alcalde de Torreón destaca cumplimiento en publicación de finanzas de enero

Señaló que se trata de una obligación con la ciudadanía en el tema de la transparencia y la rendición de cuentas

“Explicación no pedida, acusación manifiesta, ojalá hubieran aclarado las cuentas que tienen por pagar, me hubiera encantado que lo hubieran hecho… Me hubiera encantado que hubieran dejado más claras las cuentas, yo no lo hice (acusar) ni siquiera en el proceso electoral porque la ciudadanía y la gente lo que espera son resultados de cualquier administración, esta administración 22, 23, 24 no va a fundamentar los resultados que habremos de dar con señalamientos anteriores, pero sí vamos a hacer y dedicar el tiempo que sea necesario para que la ciudadanía conozca lo que tiene que conocer de las cuentas”.

Cepeda González se refirió que especialmente en el Simas Torreón se viven situaciones de “alta importancia” debido a los pasivos que se dejaron desde el gobierno pasado, lo que ha obligado a la administración actual a tomar medidas extraordinarias en el plano financiero, operativo e incluso jurídico.

TAMBIÉN LEE 'Dejaron Simas en números rojos'; alcalde Román Cepeda reclama pasivos de empresa paramunicipal

Señaló que existen situaciones 'graves' respecto a la forma en la que se operó el organismo

En ese sentido no descartó tomar las acciones legales necesarias contra quienes resulten responsables de haber realizado maniobras nocivas en contra de la administración municipal y del mismo organismo operador de aguas.

“Me hubiera encantado que hubieran aclarado lo de Simas entre otras cosas… Yo estoy cierto que así será (denuncias), no puedo adelantarme pero yo creo que la autoridad que le corresponde, el Municipio lo habrá de poner a disposición las observaciones, ya sea la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía o lo que corresponda en su tiempo y momento”, advirtió.