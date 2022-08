Ofrecen novedosos y ricos elotes en La Laguna

Emprenden con elotes de sabores, con mezclas que van desde lo tradicional, tres quesos, chipotle, tocino, sabor pizza, habanero, maruchan, camarón a la diabla, arrachera, champiñones y la especialidad es el de tuétano, que se considera "el rey de la casa".

Norma Anahí Sánchez López, de 35 años, es la emprendedora detrás de Elokito Elotes Locos, que se ubica sobre el Diagonal Reforma. La idea surgió tras un viaje de negocios que hizo con su esposo a Aguascalientes, donde vieron distintas opciones para disfrutar de elotes.

La pareja se puso a buscar sus propias recetas y comenzaron a hacer las pruebas de los sabores que podrían atraer a la clientela, de la mezclas que desarrollaron. Señaló que continuamente buscan detonar nuevos sabores, renovar para ofrecer más alternativas a los clientes y mantener los que ya se han posicionado en el gusto de los laguneros.

El negocio comenzó en el sector poniente de la ciudad, en Nueva Rosita, pero se buscó un punto más céntrico donde más personas pudieran conocer su producto.

"Teníamos cinco años trabajando en este proyecto, mi esposo y yo, en otra ciudad, y fue un repunte cuando llegamos a La Laguna, porque fue toda un novedad, la gente nos preguntaba que cómo eran de sabores, no se dan idea de lo que van a probar", comentó, "nuestro producto no lo vas a encontrar en ningún lugar de La Laguna".

SE MANTIENE

Anahí dijo que su negocio se ha mantenido gracias a la recomendación "voz a voz" de sus clientes, lo que consideró como muy satisfactorio. Señaló que antes de fin de año proyectan abrir una sucursal en Gómez Palacio, expansión que se ha dificultado porque deberán contratar personal.

En su mensaje a los emprendedores laguneros, Anahí opinó que quien no arriesga no gana, por lo que si se tiene un sueño, por pequeño que sea, es importante ser perseverante: "el comercio no es fácil, tienes que ponerte todos los días, aunque no vendas nada, aunque vendas poco, hay altas, hay bajas, el mantenerse cuesta mucho trabajo, económicamente y moralmente, porque si no hay venta te baja la moral, pero si estás seguro de lo que quieres tienes que seguir picando piedra hasta obtener lo que tú deseas, eso te lo va a dar el tiempo".

(EDIE RUIZ)