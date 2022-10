Ofrece DIF Torreón servicios en apoyo a las mujeres que han enfrentado el cáncer de mama

A punto de concluir el mes de la lucha contra el cáncer de mama, el DIF Torreón "se pintó de rosa" y ofreció en su velaria una serie de servicios para acompañar a esas mujeres que se han enfrentado contra esa enfermedad.

Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria, explicó que "Somos DIF… Vamos por el rosa” tuvo como principal objetivo hacer conciencia de que esas mujeres no están solas y sobre todo que si el cáncer es detectado a tiempo, tiene cura.

En el evento estuvo presente el alcalde Román Cepeda quien reconoció los que trabajan en cualquier trinchera del DIF y les expresó su apoyo al ser el brazo más amable de la Administración Municipal.“Felicito a Selina por su trabajo y a todo el equipo DIF que han hecho un trabajo extraordinario”, expresó. Como invitada especial se contó con la presencia de la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera.

Con el apoyo de empresas que también se sumaron a esta actividad se ofrecieron mastografías, papanicolaou, se entregaron también prótesis mamarias externas, además de que se llevó a cabo el trenzatón con la recepción de cabello para la posterior fabricación de pelucas oncológicas, así como el servicio de microblading (tatuaje de cejas) además de enseñarles un maquillaje para verse naturales tras la pérdida de sus cejas y pestañas a causa del tratamiento.

"Además tipos de nutrición para que las personas que están en su tratamiento tengan más energía, contrarresten un poco las náuseas que les provoca su tratamiento; nosotros estamos permanentemente en campaña como DIF haciendo la concientización sobre la prevención y la autoexploración. El día de hoy es como una conmemoración donde conjuntamos todo en un evento para dar a conocer a la gente el tipo de servicios que tenemos y lo que se puede hacer", explicó la presidenta honoraria.

De forma previa, Alejandra García, quien forma parte del equipo del DIF Torreón, ofreció su testimonio que destacó básicamente sobre el contar con una actitud positiva no solo en contra de un tratamiento contra el cáncer sino ante cualquier padecimiento o problemática que se tengan.

"Comunicarle a la gente que se puede que puede salir adelante y que hay formas más sencillas que estar peleando o combatiendo una guerra contra un cáncer si dejas de pelear y te dedicas a disfrutar todos los pequeños detalles que hay en tu vida y que hay alrededor de ti con la gente y te dedicas a disfrutar te prometo que el proceso es mucho más llevadero y si te sana", dijo Alejandra, quien pasó por un proceso de sanación.

Y es que explicó que a esa personas que se han enfrentado contra este padecimiento como es el cáncer, no comulgan con el término "sobreviviente".

"No nos gusta el término de sobreviviente porque sobrevivir crees y que de alguna forma me morí algo se murió en mí más bien soy una persona que me volví adicta a vivir", destacó.