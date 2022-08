'Octubre', clave para Metrobus Laguna

Será la próxima semana cuando el Gobierno de Coahuila presente un "panorama completo" respecto al avance que presenta actualmente el proyecto Metrobús Laguna, así como la forma en la que se trabajará para cumplir con un cronograma de obras de cara a su puesta en marcha, programada para octubre de este mismo 2022.

Así lo informó ayer lunes el propio gobernador del estado, Miguel Riquelme, quien señaló que incluso se tienen contempladas acciones de reparación y mantenimiento en la infraestructura de la ruta troncal, principalmente en parabuses, estaciones de abordaje, puentes y demás elementos que pueden ser reparados sin mayores inconvenientes, esto pese a los señalamientos de la prensa al respecto.

La declaración del mandatario coahuilense ocurre luego de que la propia autoridad estatal omitiera mayor información en las últimas semanas, pues previamente se había anunciado que en reuniones anteriores del Subcomité de Salud sería abordado el tema del Metrobús, generando así información y explicaciones a la población respecto a su avance y su estado real.

"Esperemos terminar y el próximo lunes o entre semana, presentarles un cronograma de toda la ruta que falta para la constitución del modelo de negocios del Metrobús, ya lo he comentado, vamos muy avanzados, ya les platiqué también que la infraestructura esa queda en un periodo corto, los daños que he estado viendo que algunos medios han publicado, pues son daños menores y no tiene mayor problema para repararlos el día que esté funcionando ya el Metrobús, unos meses antes, sobre todo también la parte que falta son las terminales, que van incluidas dentro del modelo de negocios, porque es precisamente con quién van a preferir los transportistas hacer fideicomisos, sociedad y demás".

Riquelme además adelantó que la idea para negociar con transportistas es que las unidades de la ruta troncal sean con funcionamiento a base de gas natural, aunque en todo caso el tema será discutido y la determinación que se tome al respecto será respetada; señaló que dentro de las posibilidades incluso se analizan opciones de unidades eléctricas, variables que finalmente se irán observando con el paso de las reuniones con transportistas.

Enfatizó que la construcción de las dos terminales pendientes no es un tema "complicado", por lo que se dijo confiado en poder cumplir con los plazos ya establecidos en términos de arrancar este mismo año.

"La estación y las áreas de corralón que se requieren, no es muy complicado la construcción, ni el terminar el proyecto, siempre lo he dicho, lo más complicado es el modelo de negocios, a partir, apenas del segundo trimestre de este año es cuando ya el pasaje está un poquito más cercano a la realidad, de un modelo de negocios, con un proyecto como el que queremos constituir, en eso estamos", señaló Riquelme Solís.

Avances

Destaca Gobierno de Coahuila que la próxima semana se darán a conocer informes sobre el Metrobús.

* Advierten sobre reuniones con los concesionarios del transporte público en La Laguna.

* Buscan cumplir con el plazo de arranque, que será en octubre próximo.

* Semanas atrás se había informado que se iban a dar detalles sobre el Metrobús, pero ello se aplazó sin mayores explicaciones.

* Afirman que daños actuales en infraestructura pueden ser reparados sin mayor complicación.