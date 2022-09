Ocho escuelas de La Laguna de Coahuila tendrán prueba piloto de nuevo plan de estudios

Alrededor de ocho escuelas públicas de nivel básico de los municipios de Torreón, Matamoros, Viesca, Francisco I. Madero y San Pedro de las Colonias participarán, a finales de octubre de 2022, en la prueba piloto del Nuevo Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria de la SEP federal. En toda la entidad tendrán participación 30 instituciones educativas con poco más de mil alumnos del primer grado de cada nivel, aunque aún no se ha dado a conocer el nombre de cada una.

El subsecretario de Educación Básica en el estado, Jorge Alberto Salcido Portillo, dijo que el Gobierno federal les está proporcionando información "a cuentagotas" sobre el pilotaje del nuevo Marco Curricular para Educación Básica que oficialmente se pondrá en marcha hasta el ciclo escolar 2023-2024.

"Las fases de aprendizaje se dividirán en estos grados escolares pero no desaparecen. Nos están dando (información) a cuentagotas, por ejemplo, los Libros de Texto todavía no están para la fase piloto que empieza ya en octubre.

Nos comentan que nada más los libros de primaria están completos, falta todavía preescolar y secundaria, secundaria es lo más complejo porque son diferentes asignaturas, diferentes materias, la verdad todavía no saben cómo se va a calificar, si se van a calificar en colegiado todas, en una sola calificación o individual, yo lo veo complicado. El programa piloto es para ver qué aciertos y qué errores se tienen, creo que no vamos a tener todo el tiempo suficiente, hablo con toda la sinceridad posible porque en esto ya debería de haber sido la capacitación desde finales del ciclo escolar anterior y apenas no la están dando.

Están siendo capacitadas las áreas académicas, ellos son quienes van a capacitar a los compañeros en coordinación con la Secretaría de Educación Pública federal", apuntó.

A nivel nacional, la prueba piloto del Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria dará inicio en 960 escuelas públicas, es decir, un promedio de 30 planteles educativos por entidad federativa.

Lo que ha informado el Gobierno de México es que el plan será objeto de una prueba piloto durante el ciclo escolar 2022-2023 en cuatro componentes que son: Formación docente, codiseño de programas de estudio a cargo de maestras y maestros, desarrollo de estrategias nacionales, así como transformación administrativa y de gestión.