Obras Públicas de Torreón priorizará arreglo en plazas y parques

Alrededor de 350 millones de pesos es lo que tendrá de presupuesto el Municipio de Torreón en las diversas bolsas a las que tiene acceso el área de Obras Pública, así lo informó este lunes el encargado de la oficina, Juan Adolfo Von Bertrab, quien fue claro al señalar que la principal apuesta de la presente administración será el rescate de áreas públicas y la mejora en los servicios en general.

El funcionario detalló que además estarán buscando acceder a otros recursos para ampliar la perspectiva de acciones de obra, no solamente ante la autoridad estatal, sino también con apoyo del Gobierno del Estado.

Mencionó por ejemplo el inminente arranque de obras de renovación de la Línea Verde, espacio que será intervenido a partir del próximo viernes por las autoridades del Municipio de Torreón, pero también del Gobierno de Coahuila.

“Es un proyecto del Gobierno del Estado, pero nosotros como municipio vamos a rescatar algunos espacios que le tocan, como son áreas deportivas y algunos temas que vamos a integrar ahí, el viernes lo estarán anunciando el alcalde y el señor gobernador”.

Respecto a las obras prioritarias en los primeros seis meses de este 2022 Von Bertrab afirmó que “estamos más enfocados en el tema de las plazas, sin descuidar de hecho el tema de las escuelas también, (pavimentos) también, o sea, está variado el presupuesto, todo está variado, nosotros estamos ya por arrancar obras de pavimentación en algunas áreas conflictivas y en concordancia con el Gobierno del Estado”.

Fue durante el mismo lunes que el alcalde de Torreón, Román Cepeda, advirtió que además de concluir algunos proyectos pendientes de la pasada administración, podrían evaluar no dar continuidad a otros, esto debido a la forma en la que fueron proyectados de origen u otros motivos que no convienen a la ciudadanía como tal, sin embargo solamente precisó que se trata de algunas relacionadas al Simas.

Dijo que “se tendrán que terminar, no las podremos dejar inconclusas, lamentablemente así se dejaron pero no podemos dejarlas inconclusas, la ciudadanía no merece eso, hay algunas que tienen algún procedimiento y que así estaba previsto, otras que por supuesto tienen que ver con un tema de presupuesto y ordenamiento… En Simas se está haciendo un estudio a fondo, porque concluir obras que estén mal hechas sería también una irresponsabilidad”.