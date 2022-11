Obras de la 5 de Mayo en Gómez Palacio están suspendidas por adeudos a constructoras

Las seis constructoras que participan en la obra del paso a desnivel de la avenida 5 de Mayo de Gómez Palacio suspendieron los trabajos porque el Gobierno estatal les debe 20 millones de pesos; en total, la pasada administración dejó adeudos por 40 millones a contratistas quienes están a la espera de que se les cubran.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Laguna, Donato Gutiérrez, informó que el próximo jueves se reunirán con la secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango, Ana Rosa Hernández, con quien revisarán la forma de encontrar una solución a este problema.

"Los constructores no van a reanudar las obras, no porque no quieran, sino porque ya no tienen liquidez y no pueden continuar", señaló, al resaltar que la mitad de estos adeudos corresponde a obras ya concluidas por las que estas empresas se endeudaron con proveedores.

Y es que además de los 20 millones de pesos de la obra interrumpida, el Gobierno estatal les sigue debiendo 8 millones de pesos de pavimentaciones en el Parque Industrial y otros 12 millones de esos mismos trabajos en las colonias El Campestre y Las Rosas, las que en ambos casos ya se cubrieron los trabajos contratados al 100 por ciento.

El presidente de la CMIC dijo entender la molestia de los vecinos, pero consideró que tapar lo que se ha hecho no es la solución, "aquí lo que se necesita es que el gobierno responda y confiamos en que así será", según expresó.