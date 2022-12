Obispo de Gómez Palacio preside celebración del 491 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe

El obispo de la Diócesis de Gómez Palacio, Jorge Estrada Solórzano, presidió la celebración del 491 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe en la catedral de esta ciudad.

Ataviado con una casulla con la imagen bordada de la Virgen Morena, monseñor estuvo acompañado en la ceremonia de mediodía por el párroco Alejandro Lugo y otros sacerdotes.

El templo lució abarrotado por los fieles que desde temprana hora acudieron para estar presentes.

“Gracias a Dios ha vuelto a venir la gente en las peregrinaciones incluso un poco más de lo que teníamos previsto”, dijo el obispo previo a la misa.

De acuerdo con el párroco, en este año acudieron más de 300 grupos de peregrinos entre colegios, empresas, pequeños comercios y familias, luego de que por dos años debido a la pandemia del COVID19, el número se redujo considerablemente ante el temor de un contagio.

Aunque pareciera que todo ha vuelto a la normalidad, monseñor dijo que se mantendrán ciertas medidas preventivas en los templos.

“A la normalidad, normalidad, creo que no vamos a llegar porque según yo he visto en las noticias hay un nuevo brote de COVID, por eso he pedido que se tenga prudencia en ese sentido, que tengamos cuidado aunque ya mucha gente pide la comunión en la boca pero yo no he querido dar una cuestión oficial hasta no tener una verificación de lo que está pasando de parte de las autoridades”, insistió el obispo.