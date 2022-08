Nuevo plan de estudios de la SEP no perjudica: AMLO

El nuevo plan de estudios entrará en vigor en agosto del próximo año y no perjudica a maestros y mucho menos a alumnos, señaló este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, el mandatario aseguró que sí hubo una consulta para la elaboración del programa, contrario a lo que dicen los especialistas en temas educativos. "El nuevo plan de estudio entraría en agosto, pero eso no significa perjudicar ni a maestros mucho menos a los alumnos"

¿Aunque no haya habido programa piloto?, se le preguntó en el salón Tesorería, lo que respondió: "Es que sí hubo consulta para la elaboración del plan, lo que sucede es que los medios de información, lo que siempre sucede, están en contra de nosotros, la mayoría, entonces invitan y calumnian".

Anunció el próximo lunes que la secretaria de Educación, Delfina Gómez, estará en Palacio Nacional para explicar el asunto del nuevo plan de estudios para estudiantes de primaria y secundaria del país.

"No es serio estar haciendo conjeturas, si no hay pruebas, elementos, dicen, sostienen y dicen que va a haber huelga, yo tengo información y no he escuchado nada de eso".