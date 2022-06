Nuevo hermano: Orlegi compra al Sporting de Gijón

Luego de varios meses de intensas negociaciones, el sueño del Grupo Orlegi en Europa se cristalizó. Ayer se hicieron con el 73 por ciento de las acciones del Real Sporting de Gijón, que milita en la Segunda División de España.

Alejandro Irarragorri, propietario de la empresa mexicana a la que también pertenecen los equipos de la Liga MX, Santos Laguna y el flamante bicampeón Atlas del Guadalajara, festejó en compañía de su familia y su brazo derecho, Alfonso Villalba, en el legendario Molinón, el estadio más antiguo de la península ibérica, inaugurado en 1917.

Previo al anuncio oficial, la delegación mexicana estuvo en una notaria en Madrid, junto a Javier Fernández, el antiguo propietario del equipo asturiano, para finiquitar la negociación, que ronda en los 40 millones de euros.

"Vamos a empezar a construir juntos los sueños de esta gran afición" fue el mensaje que dio en la conferencia de prensa ofrecida en Gijón, al norte de España, a donde se trasladó la comitiva, para brindar por el histórico acuerdo.

Ante medios de comunicación, autoridades locales como la alcaldesa de Gijón, Ana González, en una conferencia de prensa compartida a todo el mundo, Irarragorri Gutiérrez expresó: "Esta es una nueva oportunidad de crear algo diferente, es un equipo con un gran pasado, el presente es complejo pero lo vamos a transformar porque tendremos un futuro excepcional. Tenemos las armas necesarias para hacerlo protagonista, el reto es fuerte pero estaremos en Primera (División), donde debe de estar el equipo".

Tras no concretarse tiempo atrás la compra del Real Zaragoza, también del balompié español, el directivo que llegó a Santos Laguna en octubre del 2006, aceptó que para invertir en el Real Sporting, hicieron análisis financieros y comerciales del club, así como de la ciudad y de su entorno, sosteniendo además pláticas con el gobierno local, del que notaron una gran disposición para apoyar.

Con la venta, el club gijonés pone fin a 28 años de control, primero por parte de José Fernández, y posteriormente de su hijo Javier, que controlan el 73 por ciento de las acciones de la entidad, que suponen el control absoluto del club.

ENÉRGICO

"Nuestro modelo de gestión tiene un área de inteligencia deportiva bastante amplia, donde hemos analizado muchas posibilidades, pero la verdad es que la nacionalidad, si es mexicano o no es mexicano, no es el tema, aquí no venimos a mexicanizar, lo que vemos es un modelo de gestión que hemos trabajado con gente de muchas nacionalidades", expresó Irarragorri.

Con el equipo asturiano en la Segunda División, buscará el ascenso con Abelardo Fernández como estratega, mientras que el nuevo presidente ejecutivo del Sporting será David Guerra, quien ya formaba parte de Orlegi, en su oficina de Estados Unidos, en Nueva York. El director de gestión deportiva será Gerardo García, una persona local de Gijón.

En lo deportivo, en menos de dos semanas, el equipo comenzará trabajos de pretemporada, a la espera de la formación de la plantilla, en la que se tienen programados seis amistosos de preparación. Por el ajuste de tiempos y con el arranque de la Liga MX el fin de semana, será imposible que sostengan alguno con los Guerreros o Rojinegros.

Para el Real Sporting, el primer amistoso sería el 20 de julio ante el Rácing de Santander, a los que seguirán los choques frente al Mallorca, el 27 de julio; Ponferradina, el 30 de julio; Alavés, el 3 de agosto, y Langreo y Avilés, ambos el 6 de agosto, uno por la mañana y otro por la tarde.

Un total de 22 equipos, incluido el Gijón, tomarán parte en la campaña 2022-23, que arranca el próximo 14 de agosto. Tomarán parte el Levante, Racing Club, Deportivo Alavés, Ponferradina, Tenerife, Villarreal B, Real Oviedo, Mirandés, Leganés, Granada, Real Zaragoza, Eibar, Albacete, FC Andorra, Las Palmas, Lugo, Huesca, Burgos, Málaga, Cartagena y el Ibiza.