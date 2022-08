Nuevo escándalo para Marcell Ozuna

El pelotero Marcell Ozuna fue arrestado y acusado de conducir bajo la influencia del alcohol este viernes por la mañana.

Según el expediente del Condado de Gwinnett, Ozuna fue fichado a las 4:39 a.m. y dejado en libertad a las 8:12 a.m. Los Bravos hicieron la siguiente declaración: “Los Bravos de Atlanta están conscientes del arresto de Marcell Ozuna esta mañana y aún están recopilando la información con respecto al incidente. Nuestra organización toma muy en serio este tipo de asuntos y obviamente estamos decepcionados por la situación. Dado que esto es un asunto legal, no haremos más comentarios hasta que se complete el proceso”.

Ozuna se perdió la mayor parte de la temporada del 2021 tras ser arrestado por un incidente de violencia doméstica el 29 de mayo del 2021, en el que estuvo involucrada su esposa. Después de su investigación, MLB suspendió de manera retroactiva a Ozuna sin paga por 20 juegos bajo la Política de Violencia Domestica, Acoso Sexual y Abuso Infantil. La suspensión abarcó los 20 partidos disputados por los Bravos desde el momento en que el jardinero fue colocado en licencia administrativa el 10 de septiembre y el final de la temporada regular del 2021. Ozuna batea .214 con 20 jonrones y OPS de. 656 en 107 juegos por los Bravos esta temporada. No fue utilizado durante la serie de cuatro choques ante los Mets y ya se cuestionaba si estaría en los planes del club para la postemporada.