Nuevo audio filtrado de Alejandro Moreno exhibe supuesta relación con medios

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, difundió un audio donde el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, detalla sus relaciones con los dueños de medios en México y el control de la información en su contra a través de extorsiones y sobornos.

"Papito tay, así te van a decir nada más...no aguantan...yo no soy periodista, pero soy político y sé que es lo que más duele".

"Yo soy brother de los dueños de Proceso, todos esos son mis brothers, Rafael Cardona, Antonio Navalón...¿quién otro?...Ciro Gómez Leyva, Carlos Marín. Todos esos son mis brothers..."

Autoridades deben abstenerse de divulgar material

La presentación de los audios ocurre a unas cuantas horas de que Moreno informó que se le otorgó un amparo a su favor para que se detenga cualquier publicación y difusión de audios obtenidos de manera ilegal en el programa en redes sociales de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, o a través de cualquier medio.

Tras la difusión del mensaje, Alejandro Moreno dijo que Sansores cometió un delito federal al quebrantar el amparo "publicando un audio absolutamente falso, manipulado y editado".

Para luego agregar "a mí no me van a quebrar con sus grotescas y burdas campañas de odio; lo he dicho y lo repito: ¡primero muerto, antes de ceder ante esta dictadura que intentan instaurar!"