Nuevamente, bloquean calzada en Torreón por falta de agua

Habitantes de la colonia Nueva Aurora de Torreón se manifestaron ayer viernes en el cruce de Colón y Revolución, en Torreón; en plena hora "pico" realizaron un bloqueo vehicular de más de casi una hora en reclamo por la falta de agua en su sector.

Fue en punto de las 14:40 horas que una veintena de personas, en su mayoría mujeres vecinas de la colonia Nueva Aurora, se colocaron en el cruce de la calzada Colón y el bulevar Revolución con letreros y pancartas contra la actual administración, reclamaron por la falta histórica de agua potable y la falta de cumplimiento de la promesa del actual alcalde, Román Alberto Cepeda, esto respecto a dotarles con el agua suficiente desde antes de la temporada de mayor demanda.

La situación generó de inmediato un desorden vial entre los conductores que circulaban por el lugar, mismos que tuvieron que tomar de forma desordenada algunas rutas alternas, no sin antes confrontarse en algunas ocasiones con las quejosas que no cedían el paso a vehículo alguno.

TAMBIÉN LEE Sí hay agua potable en el Centro: Simas Torreón

La gerencia general del Sistema niega el desabasto o 'falta total' de agua en el sector

Eventualmente hicieron su arribo representantes del Simas Torreón, así como agentes de Tránsito y Vialidad, Seguridad Pública y de la propia Dirección de Atención Ciudadana, montaron un operativo de desviación de vehículos en los alrededores mientras se realizaban las negociaciones correspondientes.

Alrededor de las 15:30 horas se pudo convencer a las mujeres de retirarse al camellón central de la calzada Colón, ahí mantuvieron el diálogo en el que se les prometió el envío de pipas a sus sectores, además se les informó sobre la perforación de un nuevo pozo de extracción de agua potable, mismo que estará listo para su beneficio en un mes más.

"Tenemos años, con Zermeño nunca se nos solucionó nada y ahora esperábamos otra cosa, pero no, puras mentiras con Román, tampoco nos han dado ninguna solución porque pasan los días y no nos sale nada de la llave... si no nos dan agua vamos a bloquear mañana otra vez, pero con más gente", advirtió una de las vecinas del sector ya mencionado.

VER MÁS Altas temperaturas y sequía, retos del campo lagunero

El área ganadera es la principal afectada cuando se acentúa la sequía

Por su parte, el personal del Simas Torreón informó que de manera emergente se les estará dotando de agua en pipas, además de que será revisado el abasto regular en sus tuberías para garantizar que se cuente con servicio mediante el tandeo, esto mientras se resuelve la perforación del nuevo pozo en el sector Poniente de la ciudad.

Alrededor de las 15:49 horas la manifestación se retiró de forma pacífica y sin mayores incidentes, posteriormente se reanudó la circulación vehicular regular en ambos sentidos de Colón y también en bulevar Revolución.

Las mismas manifestantes señalaron que buscan soluciones "inmediatas" al problema de agua potable, por lo que también advirtieron con no pagar el recibo del Simas en caso de no recibir agua en sus respectivas tuberías domésticas.

Desabasto

Siguen quejas por falta de agua potable en la ciudad de Torreón.

*Ayer viernes se realizó un bloqueo en el cruce de Colón y Revolución de parte de vecinos de la colonia Nueva Aurora.

*En marzo se habían registrado otras manifestaciones también de vecinos del primer cuadro y en bulevar Revolución.

*De parte de Simas Torreón se realizó el compromiso de enviar pipas mientras se concreta la puesta en marcha de un nuevo pozo de agua en el sector Poniente.