Nos ven como demonios porque estamos enfrentando la corrupción: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que debido a que encabeza un Gobierno de transformación, hay sectores -"sobre todo los de la élite"- que están muy molestos y ven a su gobierno "como demonios" porque combaten la corrupción y la impunidad.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que este sector está molesto porque antes, acusó, vivían colmados de atenciones, de privilegios, y robaban el dinero del pueblo.

"Estamos en un proceso de transformación. Están muy molestos algunos, sobre todo los de la élite, los de arriba, no todos, pero la molestia no es de los pobres, no es de la mayoría, la molestia es de la cúpula que vivía colmada de atenciones y de privilegios, y que medraba y que oprimía y que se robaba el dinero del pueblo, ellos son los que están inconformes, porque hacían jugosos negocios al amparo del poder público, sus voceros, los intelectuales alcahuetes y algunos también que, aunque parezca increíble, les gusta la corrupción. Es una especie de masoquismo que hay en ciertos sectores, que, en vez de estar en contra del régimen corrupto que imperó durante mucho tiempo, lo defienden a capa y espada, y nos ven a nosotros como demonios porque estamos combatiendo la corrupción y la impunidad", dijo.