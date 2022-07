Nos tienen abandonados: Vecinos de Ciudad Nazas de Torreón

Calles sin camellones, con fallas constantes en el alumbrado público, así como daños al pavimento de gran parte de sus vialidades, son solo algunas de las quejas que habitantes de la colonia Ciudad Nazas de Torreón tienen en contra de las autoridades municipales, de las que afirman que tienen "años sin hacer caso".

Durante este martes en la mañana El Siglo de Torreón acudió al sector para atender una serie de reportes de parte de los vecinos de la zona, destacaron el mal estado del pavimento en las calzadas Bartolomé de las Casas, Canal de la Concha, así como Del Pedregal y Canal de San Antonio, vialidades de las que afirman haberse quedado sin atención de las autoridades desde hace prácticamente 10 años.

(Foto: ROBERTO ITURRIAGA / EL SIGLO DE TORREÓN)

"Es mi pasada para recoger a mi niño de la escuela, está tan mal que no se puede ni caminar, imagínese los carros, no hay camellón ahí en medio y en las noches no se ve que hay un pedazo ahí de piedra, es lo que era antes pero está todo dañado... No hay pintura, no hay nada, lo que sí hay son hoyos, si uno no se fija se anda cayendo, necesitamos que vengan de perdido a rellenar los baches, ya de pavimentar pues ni hablamos", reclamó la señora Esperanza Martínez, esto en alusión al cruce de las calzadas Bartolomé de las Casas y Canal de la Concha.