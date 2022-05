'Nos sale agua con olor a drenaje', reclaman habitantes del sur de Torreón

Persisten los problemas de olores putrefactos en el agua que se distribuye para consumo humano de colonias del sur de Torreón, ahora fueron vecinos de la colonia Villas Zaragoza quienes reclamaron por tener abasto de agua insalubre y en condiciones no aptas para el consumo humano o para la realización de labores de aseo, toda vez que de sus grifos sale agua de color marrón, con olor a drenaje y con partículas de las que se desconoce su origen.

El Siglo de Torreón verificó con vecinos del sector dicha situación, en viviendas de calles como Villa de Allende, Villa del Truena, Villa Caldera, Villa de Carranza y Villa del Cobre, entre otras, los vecinos han recibido en sus tuberías agua turbia y con malos olores, situación de la que proporcionaron evidencias y diversos números de reporte ante el propio Simas Torreón.

Señalaron que el problema se registra en mayor medida desde el domingo 22 de mayo, cuando al abrir sus llaves comenzaron a notar partículas en el agua y optaron por evitar su consumo.

"Tenemos un chat aquí entre los vecinos y a casi todos nos pasó lo mismo, allá en Campo Nuevo (Zaragoza) también igual, no sabemos si es por lo que están haciendo por el megatanque o es otra cosa, pero no podemos usar esa agua, hemos estado avisando al Simas pero pues hasta ahorita solamente ha bajado el problema, no se ha eliminado", reclamó el joven Yoshi Salas, quien habita en la calle Villa de Allende.

Otros vecinos advirtieron que, de no solucionarse el problema en esta misma semana, acudirán a la presidencia municipal o al edificio del Simas, lugares en los que podrían realizar una manifestación con el objetivo de que se les brinde una respuesta favorable.

Este mismo mes de mayo se había registrado ya una protesta por causas similares, fue el pasado 18 de mayo que habitantes de colonias como Zaragoza Sur y Luis Donaldo Colosio bloquearon el bulevar Laguna Sur, reclamaron también por tener un abasto de "poca agua y con malos olores".

En ese entonces personal de Simas Torreón se comprometió a "revisar el problema" y brindar una solución en el corto plazo; en el caso de la colonia Villas Zaragoza la Gerencia Técnica del organismo informó que la queja sería revisada de acuerdo con la ubicación precisa de las quejas.