'Nos quedamos sin agua', reclaman vecinos de la Antigua Aceitera en Torreón

“Todavía no llega el calor y nos quedamos sin agua”, reclamaron este lunes habitantes de la colonia Antigua Aceitera de Torreón, quienes señalan que desde la semana pasada comenzó a bajar el suministro del agua potable en su sector, a tal grado que para este lunes gran parte de las viviendas se quedaron solamente con aire en las tuberías.

El Siglo de Torreón acudió hoy lunes a realizar un recorrido de vigilancia en el sector, algunos vecinos externaron su preocupación por la falta de agua en una etapa tan temprana del año, en la que además no se tienen altas temperaturas y por ende la demanda es menor a la de meses como mayo, junio y julio.

Fue el caso de la señora Rosa Alicia Gutiérrez, quien habita en la Cerrada San Juan del sector, dentro de su vivienda ha tenido que llenar cubetas y otros contenedores con la poca agua que gotea de su grifo principal durante las madrugadas y muy temprano en las mañanas, afirma que para las nueve y media o diez horas del día la presión desaparece por completo.

“Estamos a llene y llene botes con lo poquito que sale, pero la verdad ya para las 10 se acabó todo, si no llenaste tus botecitos es tener que comprar un garrafón, botellas grandes para tomar. Siempre hemos tenido poca agua, pero ahora empezamos muy rápido con esto, estamos en febrero, fíjese, no me quiero imaginar lo que va a ser en mayo, cuando todo mundo ahora sí le abra a la llave”, dijo.

La mujer de la tercera edad además señala que, al igual que en su caso, muchos habitantes de la zona son personas mayores o con problemas de salud, lo que les complica o imposibilita el traslado de garrafones con agua desde otros puntos hacia sus viviendas.

“No podemos estar así, la verdad, dijeron cuando andaban pidiendo aquí el voto que ahora sí iban a darnos agua, pero mire, ni una gota, no los podemos estar esperando”, señala otra vecina identificada como María Gutiérrez.