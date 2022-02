Nos fue muy bien: gobernador de Coahuila sobre encuentro con AMLO

Como “positiva” calificó el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, la reciente visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la entidad, toda vez que se pudieron discutir diversos temas pendientes y que tienen un impacto directo en la dinámica productiva del estado.

Fue durante este lunes que el mandatario fue cuestionado por El Siglo de Torreón respecto a los saldos de la visita presidencial de la semana pasada, en la que prácticamente se tuvieron dos horas de diálogo entre el ejecutivo estatal y el federal, Riquelme señaló que en esta ocasión sí se pudieron externar diversas inquietudes y se tomaron algunos compromisos de parte de López Obrador, esto a diferencia de otras visitas en las que prácticamente se es parte de eventos públicos y sin mayor posibilidad de profundizar en materia de coordinación.

Señaló que “creo que Coahuila sí tuvo oportunidad de dialogar en mi representación, de poder estructurar proyectos que a futuro le sirvan a Coahuila, de entrada el presidente ahí lo comenté, salió muy escueto derivado de la veda electoral, pero no es una cuestión que esté oculta, se aprobó el cambio de la guarnición militar que está pegada en la aduana de Piedras Negras hacia un terreno que donó el Gobierno del Estado, que alberga ahorita a la Guardia Nacional y que fueron tres hectáreas, únicamente utilizaron una hectárea y media y el resto está atrás para construir la guarnición militar, una vez que se cambie la guarnición militar para allá el presidente autorizó la ampliación para más carriles en el cruce de transporte de la aduana en Piedras Negras”.

Riquelme precisó que en ese sentido solicitó a López Obrador la construcción de una segunda vía ferroviaria, toda vez que de Piedras Negras hacia la aduana hay una sola vía, mientras que de Eagle Pass hacia adelante hay unas 17, lo que provoca un “cuello de botella" en el lado coahuilense; dicha obra abonaría a la agilidad del tránsito de productos, aumentando la competitividad de la aduana y mejorando la derrama económica en múltiples dimensiones.

De la misma forma señaló que serán unos 300 millones de pesos federales los que se autoricen para mejorar la tecnología de dicha aduana, dijo que “era parte de lo que le faltaba”.

“La verdad es que nos fue muy bien, aprovechamos el tiempo, estuve por espacio de dos horas con el presidente y pues me permitió tratarle varios temas que parece se van a solucionar, no está funcionando la regularización de vehículos, pero ya el secretario de Gobernación estaba tratando de ampliar la atención para todos quienes tienen vehículos regularizados y están en un estado tan extenso como el nuestro, en su mayoría los carros irregulares están aquí, en la Laguna y en la región Centro entonces simplemente el traslado para Acuña excede los 2 mil o los 20 mil 500 pesos… Ya no es redituable, creo que están ya en eso, pero me permití externarles esa inquietud”, dijo Riquelme Solís.