'Nos están engañando': Mujer asegura que el día ya no tiene 24 horas, sino 16

Una mujer que dice ser una 'sacerdotisa de Andrómeda', ha acaparado la atención de internautas en TikTok gracias a sus videos en los que suele hablar sobre el cosmos y algunas teorías que involucran otras dimensiones, los chakras y seres de otros planetas.

Sin embargo, ha sido uno de sus más recientes videos el que ha desatado diversas opiniones y hasta burlas, debido a que asegura que la Tierra ya no cuenta con 24 horas al día, sino sólo con 16.

Deva Shakti, como se identifica en la red social, hace énfasis en que 'el día ya no rinde de tiempo', lo cual se debería a que 'nos han estado engañando' diciéndonos que la duración que tarda la Tierra en dar vuelta sobre su eje es de 24 horas, cuando, en realidad 'sería de 16'.

"Nuestro día tiene 24 horas, ya no, eso era en el pasado. Ahorita ya no. Le movieron el magneto a la Tierra, entonces ya está girando más rápido, entonces nuestro día ya está durando 16 horas. Nada más que afuera nos están engañando y no nos lo van a decir".

Reacciones

Por supuesto, la explicación que Shakti ofreció en su video no tardó en llenarse de diversos comentarios e incluso burlas. Sin embargo, otros se han mostrado interesados en el tema debido a que desde hace años se maneja la teoría de que en realidad el día ya no cuenta con 24 horas, sino 16, según estudios realizados por el Dr. Winfried Otto Schumann.

A dicho estudio se le conoce como 'Resonancia Schumann', donde el científico destaca que desde hace años la Tierra gira más rápido debido a que su frecuencia cambió de 8 hz a 12 hz en el rango de frecuencia de la banda ELF (frecuencia extremadamente baja)