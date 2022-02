'Nos enfrentamos a mucha intolerancia', señalan motociclistas repartidores en Torreón

"Nos enfrentamos a mucha intolerancia", afirma Juan Luis Alarcón 'Tacho', quien desde hace dos años se dedica al reparto de alimentos sobre su motocicleta y vía aplicaciones digitales.

El joven fue parte de la primera veintena de motociclistas capacitados en manejo y acciones preventivas de parte del Municipio de Torreón, acción que se realizó mediante iniciativa de la Dirección de Tránsito y con apoyo de organismos civiles durante días pasados, esto en las instalaciones del recién renovado Centro de Cultura Vial.

Entrevistado ayer por medios de comunicación, el trabajador señala que diariamente tanto él, como decenas de compañeros del gremio, deben de enfrentar amenazas de toda clase mientras realizan sus labores, desde insultos de parte de los conductores, hasta maniobras temerarias que han cobrado ya la vida de varios repartidores en la Comarca Lagunera.

La queja de los concesionarios de transporte era la falta de regulación de estas unidades

"Es algo difícil, mucha intolerancia y de muchísimas personas, no tienen consciencia de la vulnerabilidad de lo que es la situación de trabajar en las calles, tanto motociclistas como ciclistas, esto lo vivimos día con día, es muy difícil, de hecho quiero aprovechar la oportunidad para poder invitar a todos los ciudadanos que quieran conocer lo que es trabajar y trasladarse en una motocicleta, en la ciudad y así como a todas las autoridades, que se suban a una motocicleta y vivan esto, una o dos horas al día… Van a ver que no es fácil".

"Tacho" recuerda que en su tiempo de trabajo ha sufrido solamente un accidente a causa de la imprudencia de los conductores de vehículos de mayor dimensión, lo que pudo ser una tragedia acabó con menores consecuencias gracias a su pericia, pero admite que no siempre se corre la misma suerte entre el resto de sus compañeros, quienes todos los días ven interrumpidos sus trayectos por camiones, automóviles y otras unidades que son manejadas por personas sin consideración.

"No utilizan los espejos retrovisores y no toman aviso de lo que son las direccionales, tuve un pequeño percance y no pasó a mayores afortunadamente, pero lo principal que hacen los conductores de carros es el cambio brusco de carril, el corte de circulación, te puedo asegurar que más del 90 por ciento de los accidentes con una motocicleta son por ese motivo", afirma el joven repartidor.

En Torreón y solamente en el mes de enero, se registraron tres defunciones derivadas de accidentes viales, todas correspondieron a motociclistas y dos de esas personas se dedicaban precisamente al reparto de alimentos, también en el arranque de este mes de febrero ocurrió otra muerte más de una joven motociclista, dando como total 4 muertes de ese tipo de conductores en este arranque de 2022.

Piden respeto a conductores

Motociclistas repartidores de alimentos piden "respeto" a los conductores de otros vehículos.

* Afirman ser victimas de una "intolerancia" constante y que se traduce en riesgos para su labor.

* Actualmente el gremio se capacita junto con autoridades municipales en el Centro de Educación Vial de Torreón.

* En este arranque de año se han registrado 4 muertes de motociclistas en accidentes diversos.