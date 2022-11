'Nos encargamos de la puerta hacia afuera', dice alcalde de Torreón tras asalto a banco

Román Alberto Cepeda González, alcalde de Torreón, aseguró que el Municipio está bien preparado para afrontar la recta final del año en materia de seguridad, pero que también las instituciones bancarias deben estar listas en este sentido, ello en relación al asalto que se registró el pasado lunes.

"Nosotros nos encargamos de la puerta para afuera, de la puerta para adentro deben hacerse cargo ellos, y creo que alguien que entra desde afuera con un marro, pues sí deben de tener cuidado en todas las instituciones bancarias, estamos ya haciendo lo que nos compete hacer", expresó.

Se refirió a la reducción en los índices delictivos como es el robo a comercio y el robo a transeúnte, por lo que consideró importante hacer un llamado de que las instituciones bancarias también cumplan con lo que les corresponde, pues incluso las corporaciones de seguridad manifestaron que al parecer no había apertura del banco afectado para colaborar con la investigación y proporcionar la información que se les requería.

"Más con las instituciones bancarias que manejan recursos, transferencias, todo esto, es importante, llega una gente con un marro, ya estamos, en materia de inteligencia, viendo, con las cámaras de ellos, todavía ayer en la tarde no nos daban acceso, no las tenían o no estaba la persona o quien tenía la llave, entonces, yo haría un llamado a que ellos estén preparados", comentó el presidente municipal.

El edil aseguró que las corporaciones municipales sí están listas, para "eso y para más". En tono molesto, Cepeda González dijo que los bancos "ganan mucho dinero" y que bien podrían contratar seguridad para los usuarios. Recordó que durante la pandemia por COVID-19 se cerraron diversas sucursales y se limitó considerablemente el servicio a la ciudadanía.

"Así como cerraron instituciones bancarias, en la cuarentena, y no daban un servicio adecuado, hoy que le den un servicio adecuado, ganan dinero para que lo hagan, sí piden confianza para que vayan a dejar dinero ahí pero no se las dan en seguridad, nosotros se las damos de la puerta para afuera, ellos que se las den de la puerta para adentro", expuso.

El alcalde dijo que este año concluirá Torreón con una inversión de 130 millones de pesos en materia de inteligencia, con 19 arcos de seguridad y se abrirá el 2023 con una inversión también importante, que más adelante dará a conocer a detalle.

ASALTO

Como se informó oportunamente en El Siglo de Torreón, la tarde del lunes se registró el asalto a un banco ubicado sobre el bulevar Constitución y la calle Salvador Creel.

Fue alrededor de las 13:30 horas, cuando un hombre armado ingresó a la institución bancaria para hablar con un ejecutivo.

Una vez que fue atendido, el hombre efectuó el asalto en las ventanillas, en donde rompió uno de los cristales e ingresó al área en donde se encuentran los trabajadores.

Ahí el asaltante tomó el dinero en efectivo para después darse a la fuga con rumbo desconocido, logrando el asalto.