Nombran a polémico funcionario gerente del Simas Torreón

Lauro Villarreal tomó protesta ayer como nuevo gerente general del Simas Torreón; su nombramiento fue aprobado por unanimidad del consejo Directivo para el periodo de 2022 a 2024.

Fue la tarde de ayer cuando los integrantes del consejo, incluyendo el alcalde de Torreón, tomaron protesta al nuevo funcionario en Torreón, mismo que fue propuesto por el propio Román Cepeda en una terna en la que también estaban incluidos Rogelio Visuett Fragoso y Everardo Facio López.

De esa forma, Villarreal adquiere poderes legales para ejecutar y hacerse cargo de los diversos pleitos, cobranzas y actos de administración del Simas Torreón con todas las facultades correspondientes, aún las que requieran de situaciones especiales.

Respecto al nombramiento de Villarreal como nuevo titular de la gerencia general del Simas Torreón, el alcalde señaló que se trata no solamente de un proyecto para la oficina municipal, sino que se busca ejecutar un "plan de trabajo" que concrete los compromisos del bienestar para la ciudad de Torreón.

"No quiero dejar pasar este momento para decirle a los consejeros que van a contar siempre con mi apoyo como presidente del Consejo del Simas, pero como alcalde de Torreón les pido su participación en el cumplimiento de los mil 637 compromisos que firmé en mi campaña como candidato a la alcaldía… No lo abordo como un tema del orden político, lo digo como un asunto relacionado con una necesidad social, que no debió convertirse en una oferta política, pero lo es por la gran problemática del agua".

Además Cepeda dijo que todos los integrantes del Consejo Directivo del Simas Torreón, junto con el propio gerente general del organismo, cuentan con un voto de confianza de su parte, especialmente para poder suministrar el agua potable a la ciudadanía de forma adecuada y en todos los sectores.

"Cuando hacemos el trabajo de manera coordinada, con un solo equipo, una sola ruta y una sola meta, no tengo duda que en Torreón se resolverá el problema del agua, en nuestras manos está el poder regresarle a la ciudad la dignidad con un buen servicio y un buen trato, como el que todos queremos", sentenció el mandatario local.

Previo a la toma de protesta de Lauro Villarreal como gerente del Simas Torreón se tomó protesta además a los integrantes del Consejo Directivo del organismo.

Cabe mencionar que Villarreal tiene antecedentes con polémica durante la administración del entonces alcalde Eduardo Olmos, en la cual estuvo al frente de la Contraloría Municipal.

En su momento se le acuso de apoyar licitaciones con presuntas irregularidades desde su oficina, destacando lo relacionado a la construcción de la nueva presidencia municipal y la construcción de la Plaza Mayor.

Posteriormente ocupó cargos en la estructura del Gobierno de Coahuila y, según el propio alcalde Cepeda, se le invitó a formar parte del Simas Torreón dentro de una terna con otras dos propuestas.