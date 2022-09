Nombran a nuevo titular de la Jurisdicción Sanitaria No. 2 en La Laguna de Durango

La titular de la Secretaría de Salud en Durango, Irasema Kondo Padilla, tomó protesta a Luis Fernando Olvera Martínez como nuevo titular de la Jurisdicción Sanitaria No. en la región Lagunera. El funcionario tendrá a su cargo 12 municipios y alrededor de 56 centros de salud. Anteriormente, quien ocupaba el puesto era Jorge Luis Candelas Rangel, nombrado en la pasada administración estatal.

Es médico radiólogo y en su trayectoria figuran la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 del IMSS con sede en Torreón, Coahuila y el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Además tiene adiestramiento en imagen de la mama por lo que fue fundador y director por cuatro años y medio de la Unidad de Especialidades Médicas de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama (Uneme-Dedicam) de Gómez Palacio. Su cargo más reciente era jefe del servicio de Radiodiagnóstico del Hospital General de Gómez Palacio.

Olvera Martínez dijo que su compromiso será dar prioridad al tema de salud y privilegiar la medicina preventiva, sobre todo por todo lo que ha implicado la pandemia por la COVID-19.

Señaló que hará una evaluación de la situación que guarda cada uno de los departamentos de la Jurisdicción Sanitaria así como de los centros de salud ubicados en los diversos municipios. “Y sobre ello, hacer una estrategia de salud y poder ofertar el servicio a todas las comunidades, sobre todo las periféricas, las más lejanas. Obviamente, como sabemos, hay una limitante financiera y lo primero que estamos tratando de evaluar es la cobertura para poder terminar el año...tratamos de evaluar qué es lo que tenemos nosotros actualmente”, agregó.

Ayer, la nueva secretaria de Salud también anunció otros nombramientos en el estado. Se tomó protesta a Elizabeth Salinas López como directora de Enseñanza, Calidad e Investigación; María Eugenia Orrante Mendoza como directora de Patrimonio de la Beneficencia Pública; Javier Fernando Loera Ramírez como director del Hospital Materno Infantil; y Antonio Martínez Favela como director del Hospital General 450.

Moisés Nájera Torre quedó como comisionado para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised); Ernesto Lugo Casas como director Operativo del Sistema Estatal Sanitario; Alba Carolina Chaparro Aguirre como directora de Administración; Omar Jesús González Barberena como director de Planeación; Juan Rodríguez Fernández como director Jurídico y José Juan García Espinoza como subdirector de Sistemas.

Virginia Ramírez Soto fue nombrada como jefa de la Jurisdicción Sanitaria No. 1; Roger Henrik Manzano Chaidez como jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3; y Ezequiel Jurado Medina como jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 4.

En La Laguna, se ha informado si habrá cambios en las oficinas regionales de la Coprised, los Hospitales Generales de Gómez Palacio y Lerdo y las Uneme.