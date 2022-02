'No voy a dar un centavo adicional', advierte gobernador de Durango al IEPC

El Proceso Electoral en Durango no está en riesgo, aseguró el gobernador José Rosas Aispuro Torres, quien advirtió al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) que no aportará recursos adicionales, “lo que falte, ellos tienen que hacer el esfuerzo… no voy a dar un centavo adicional”, recalcó el mandatario.

“Si tienen 283 millones de pesos cómo van a estar en riesgo, hoy dicen que no tienen para el PREP, que no tienen para las boletas, entonces los 283 en qué se van a utilizar”, cuestionó Aispuro Torres.

Sobre dicho recurso explicó que se entrega a lo largo del año y recordó que el Gobierno apoyará con el Programa de Resultado Preliminar (PREP).

“El año pasado el Congreso les aprobó 200 millones, dijeron que no les había alcanzando el recurso, el Ejecutivo les apoyó con 32 millones y ahora se aprobaron 283 millones que respecto a los 200 millones, es un incremento del 40 por ciento, ningún otra institución del estado tuvo un incremento de esa naturaleza, y hoy hemos escuchados sus inquietudes, muchas de ellas pueden ser desde luego legítimas, válidas, yo lo que les dije es que hagamos todos un esfuerzo”, comentó el gobernador.

Aispuro Torres insistió en que el Ejecutivo está listo para aportar pero fue enfático al decir: “quiero ver primero que de allá para acá haya la misma voluntad y que se exprese en acciones concretas y en ese sentido es el acuerdo”.