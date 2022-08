Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dio a conocer durante su conferencia matutina de ayer viernes que tras el rechazo del plan de rescate de 10 mineros por parte de sus familiares, continuarán con el diálogo con ellos y que los técnicos explorarán si es posible acelerar los tiempos y aumentar la extracción de agua.

Recordó que los técnicos presentaron la opción de escarbar el terreno para poder entrar a la mina, aunque eso llevará más tiempo y que antes de tomar dicha decisión dio la instrucción de consultarlo con las familias y ellos no están de acuerdo.

"No es que no quieran rescatar a sus familiares, es que les parece mucho tiempo", fue lo que manifestó el presidente de México durante su conferencia matutina. Mientras tanto, señaló que se continuará dialogando con ellos.

López Obrador señaló que ayer viernes los técnicos van a explorar si se puede acortar el tiempo con más extracción de agua, aun cuando sostienen que estando con menos agua los pozos de carbón hay riesgo, aunque habría la forma de controlarlos.

"Entonces se está buscando qué opción es la mejor y la instrucción es que no nos demos por vencidos... no va a pasar lo de Pasta de Conchos que se decretó que no había ya ninguna posibilidad de recuperar a los mineros. Nosotros no... allí vamos a estar", concluyó el presidente de México.

Previamente, recordó lo que sucedió en el pozo de carbón de la mina El Pinabete el pasado 03 de agosto del año en curso, cuando se inundó y 10 mineros quedaron atrapados, mientras otros cinco lograron salir con vida.

Relatando las acciones emprendidas y el posterior retroceso con la abrupta inundación que se registró el pasado domingo 14 de agosto y que generó que los niveles de agua de tres pozos que se localizan en la citada mina El Pinabete aumentará más de 20 metros.

Fue hasta la mañana del lunes 15 de agosto, que Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), dio a conocer los niveles de los pozos tomada a las 05:00 horas, estableciendo que se encontraban de la siguiente manera:

El Pozo 02 se registraron 38.49 metros, en el Pozo 03 el nivel llego a 41.04 y en el Pozo 04 el agua alcanzó 38.15 metros; mucho más que al inicio, pues el día del accidente los niveles eran de 34 metros en todos los pozos.