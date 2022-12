No va a haber cuesta de enero: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no habrá cuesta de enero, ya que su gobierno mantendrá un plan antiinflacionario. Asimismo, hizo un llamado a la sociedad a ahorrar.

"No va a haber cuesta de enero, también hay que ahorrar, regale afecto, no lo compre, hay que ahorrar. Por lo que a nosotros corresponde vamos a seguir manteniendo el plan antiinflacionario", detalló durante su conferencia de prensa, en Palacio Nacional.

Añadió que en enero, la pensión que se les entrega a los adultos mayores tendrá un aumento de 25%. "No va a haber cuesta de enero, como era antes, porque empezando enero, la primera semana, empiezan a dispersarse los fondos para los adultos mayores, y ya vienen con 25% de aumento", refirió.

También envió un mensaje navideño a la sociedad mexicana y le deseó felices fiestas, además de que señaló que se entregó el aguinaldo a todos los trabajadores del gobierno y que no tienen quejas.

"Deseo que todos pasemos una navidad en familia, con amigos, que estemos contentos, felices, que no haya enfermos en las familias, que no tengamos que padecer de ningún tipo de tristezas, que podamos estar contentos. Informar que a todos se les entregaron sus aguinaldos, son desconocidas las quejas de quienes no recibieron el aguinaldo, teniendo el derecho. En el caso del gobierno, el informe que tengo es que se ha cumplido con todos los trabajadores", dijo.