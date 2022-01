'No traen nada, son malísimos', dice Manuel Bartlett sobre opositores a reforma eléctrica

El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, aseguró que los opositores a la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador "no traen nada", pues durante los primeros días del Parlamento Abierto en la materia no han podido refutar los argumentos del titular del Ejecutivo.

Entrevistado a su llegada a la reunión plenaria de Morena, en la Cámara de Diputados, Bartlett declaró que los expertos que han debatido en contra de la reforma eléctrica "son muy mentirosos" y no han sabido cómo defender al sector privado.

"Han estado muy mal, no traen nada, son malísimos, son muy mentirosos; mira, la iniciativa del presidente es muy clara en la exposición de motivos y no han hecho la menor observación a ella. Se van a decir que la energía sucia y esas cosas, son mentiras, no han podido de ninguna manera refutar los argumentos del presidente de la República en la iniciativa", refirió el titular de la CFE.

Sobre los reclamos de la iniciativa privada de la presunta negación a participar en el parlamento, Manuel Bartlett aseguró que también es mentira, pues el ejercicio ha tenido una apertura sin precedentes.

"Yo creo que la apertura de la Cámara de Diputados es amplísima, hay toda clase de posibilidades de participación, está abierta a todos los sectores y a todos los interesados, de manera que es un parlamento abierto de verdad", apuntó.

Bartlett Díaz ofrecerá a las diputadas y a los diputados de Morena la conferencia "CFE propiedad de todos los mexicanos", en la que pedirá el respaldo total a la reforma eléctrica de López Obrador.