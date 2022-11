'No tienen vocación democrática', dice AMLO sobre asistentes a marcha en defensa del INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió, de nueva cuenta, contra los asistentes a la marcha en defensa del INE del pasado domingo al señalar que no tienen vocación democrática.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo dijo que sin generalizar, muchos de los que participaron no tienen vocación democrática, son clasistas, corruptos y racistas.

-¿No le da algo de legitimidad a las personas que salieron a las calles?, se le preguntó al presidente de México.

-"No, no, no, tienen todo su derecho a manifestarse y de expresarse, pero no estoy de acuerdo con ellos, creo que no tienen vocación democrática, o sea que son muchos de ellos, para no generalizar, simuladores y no tengo duda que muchos de ellos, para no generalizar, son corruptos".

Agregó que muchos de ellos son clasistas y racistas, "ese es mi punto de vista respetuoso y esto es normal en todos lados".

El presidente López Obrador refirió que hay una minoría fifí o aspirantes a fifí que creen que van a una kermés.

"Había una señora que decía ‘yo soy totalmente INE’, o sea, con todo respeto ‘totalmente Palacio’, pero es acá ‘Totalmente INE’, no y los lentes de superlujo, sí, pero no muchos".

Señaló que la gente sabe que se ha padecido de fraudes y es una vergüenza que estén queriendo mantener un sistema antidemocrático y que salgan a marchar por eso, en efecto no tienen conocimiento de lo que se trata, sino "es estar en contra del gobierno de lo que representamos y que no haya privilegios".