'No tienen vergüenza', dice Reyes Flores al gobernador de Coahuila

El delegado del Gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores, recriminó este lunes las declaraciones del gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, quien el sábado pasado señaló que se tiene un "Gobierno federal de populismo fallido", en el marco del Consejo Político del PRI que se realizó en Torreón.

Flores Hurtado señaló por el contrario que si existe un "populismo" en el plano de gobierno se da en Coahuila, con programas como el "Mejora Coahuila" que otorga apoyos sociales de forma "discrecional" y favoreciendo a quienes simpatizan con el Partido Revolucionario Institucional.

"No tienen vergüenza, hombre, no tienen vergüenza. Si alguien ha generado gobiernos populistas son ellos (PRI), siguen además generando gobiernos populistas, mira, nosotros en el Gobierno federal, precisamente para evitar la manipulación de los recursos públicos nuestros programas son universales, a mí me gustaría que el gobernador diera a conocer un programa universal, donde no se discrimine a la gente... Todos los programas del Gobierno del Estado son discrecionales".

El delegado del Gobierno federal señaló que, al margen de las declaraciones del gobernador de Coahuila, se mantendrán las acciones de apoyo a la población de la entidad y sin importar las maniobras de la autoridad estatal o de la estrategia "Mejora Coahuila".