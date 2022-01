'No tengo información', dice AMLO sobre designación de Porfirio Muñoz Ledo como embajador en Cuba

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que no tiene información sobre la designación de Porfirio Muñoz Ledo como nuevo embajador de México en Cuba.

En el salón de tesorería de Palacio Nacional, el Mandatario federal indicó que "seguramente" el canciller Marcelo Ebrard informará al respecto.

“Está un rumor de que Porfirio Muñoz va a ser embajador de Cuba, si nos puede confirmar", se le preguntó en su conferencia de prensa matutina.

"No tengo información sobre eso, Marcelo Ebrard va seguramente a informar", dijo el mandatario federal antes de retirarse.

Este viernes, en entrevista con Porfirio Muñoz Ledo, se informó que en octubre pasado, el expresidente de la Cámara de Diputados recibió la invitación para ser embajador de México en Cuba, pero hasta hoy no cuenta con la confirmación de ello.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, habló con Muñoz Ledo para transmitirle la invitación a regresar a la diplomacia por tercera ocasión en su vida política.

Apenas el 29 de agosto de 2021, el experimentado político dejó de ser diputado federal por Morena, cargo al que el partido le impidió reelegirse.

"Yo he confirmado que fui invitado, a través del secretario de Gobernación, un enlace natural con el presidente y un hombre de toda mi amistad y confianza, que me invitaba a la embajada de México en Cuba, cosa que acepté la última semana de octubre [de 2021]", comentó en entrevista

A partir de la invitación, añadió, comenzó el estudio sobre la situación actual de la mayor de las Antillas, así como su relación con México en todos los aspectos. Para ello, se entrevistó con titulares de dependencias federales: Economía, Cultura, Turismo y Hacienda, entre otros.

Porfirio Muñoz Ledo destacó que es un hombre serio y máxime en cuestiones diplomáticas, por ello es que ahora quiere tener una confirmación sobre la invitación que se le hizo para representar a México ante el Gobierno de Cuba o la declinación de la misma. Mencionó que al momento de recibir la invitación él preguntó si el Gobierno cubano ya habría dado el beneplácito.

"Se me dio a entender (…), no fue explícito [el secretario de Gobernación], porque no es un diplomático: ‘sí, ya lo saben’. Yo di por entendido que había beneplácito", manifestó.

Muñoz Ledo ocupó un espacio en la embajada de México en Francia como consejero cultural por dos años; por seis años fue el representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU); y el último cargo diplomático lo ocupó durante cuatro años en la embajada de México ante la Unión Europea.