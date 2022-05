No tengo derecho a fallarles: Marina Vitela

“Marina Vitela está hecha para gobernar y está lista para terminar con la corrupción junto con Gonzalo Yáñez”, señaló el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, al acompañar a la aspirante a la gubernatura del estado y al abanderado a la alcaldía por la alianza “Juntos Hacemos Historia” en la colonia Azcapotzalco, donde indicaron a las cientos de familias asistentes que, “ganaremos juntos y vamos a lograr en Durango la transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador”.

“La lucha que hoy tenemos enfrente, es por el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, porque se trata de la corrupción contra la transformación”, dijo la gomezpalatina, quien aseguró, “gobernaré de la mano con la gente, con el firme propósito de ayudar a quien más lo necesita, mientras que aquellos que hace seis años se dijeron ladrones el uno al otro, hoy van juntos, demostraron que la única diferencia entre ellos es que uno es ratero y el otro es ladrón, pero los une la corrupción”.

Asimismo, expuso que, en San Juan de Guadalupe se mató el dirigente de Morena en un accidente en una carretera inservible, “no podemos permitir que siga la corrupción porque se robaron el dinero para los caminos, hay lugares donde no se puede estudiar porque no hay universidades, nos robaron hasta la salud porque no hay medicamentos”, situaciones a las que la coalición “Juntos Hacemos Historia” pondrá fin, al no tocar ni un peso del pueblo y destinándolo para lo que es, dijo.

Ante la presencia de Manuel Espino, presidente nacional de Ruta 5, Otniel García Navarro, dirigente estatal de Morena, y Hugo Rosales Badillo, líder de Redes Sociales Progresistas del estado, Gonzalo Yáñez dijo que “mientras los del PRIAN vienen a robar, nosotros venimos a servir… vamos a limpiar a Durango de la corrupción, de las mentiras y de la traición, vamos a trapear con el PRI y con el PAN”, al tiempo que se comprometió a hacer realidad las peticiones que los colonos de la Azcapotzalco expresaron en la voz de Jorge Newman, quien se dijo seguro que Marina será la primera gobernadora de Durango y que hará un gran papel, al tiempo que recordó que Gonzalo ha sido el mejor alcalde y es urgente que gobiernen juntos.

Mientras Mario Delgado, presidente del CEN de Morena, comentó que mientras los otros creen que pueden engañar al pueblo, el pueblo ya decidió, porque hay de dos sopas para la elección, que siga la corrupción o un gobierno honesto que vaya de la mano de la gente por la transformación.

“Mucha gente buena que confió en otros partidos, hoy está decepcionada porque los que eran enemigos hoy van juntos, con el solo propósito de seguir en el poder para continuar viviendo de la corrupción; a toda esa gente, díganle que vote por Morena, porque es la opción de un cambio verdadero”, fue el llamado del líder nacional morenista, y Nacho Mier, coordinador de los diputados federales, llamó a votar por Marina para que ya no se roben el dinero y que llegue a las familias que más lo necesitan.

Por último, la morenista dio a conocer que viene de una familia con migrantes, en la que perdió a su madre por cáncer, a su padre por alcoholismo, que sufrió violencia y vio a seres queridos padecer las adicciones, por lo que la abanderada de la Cuarta Transformación dijo que todo eso la forjó para servir y tratar de cambiar las cosas, “por eso, no tengo derecho a fallarles”.