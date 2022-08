'No te mereces mis puntos de vista', analista Alfredo Jalife critica a periodista Hernán Gómez

"No te mereces mis puntos de vista a nivel internacional eres una decepción", fueron las palabras del analista Alfredo Jalife hacia el periodista Hernán Gómez al concluir una entrevista que le realizó hace unos días, pues el especialista en temas internacionales aseguró que a lo largo del programa Gómez solo se dedicó a "golpearlo".

A pesar de que dicha entrevista se realizó el 31 de julio, no fue hasta este jueves que se viralizó en las redes sociales, luego de que el analista externara su molestia hacia el periodista, al cuestionarlo solo sobre su relación con la comunidad judía y no en preguntas positivas como su trayectoria.

"No has preguntado nada positivo en toda la entrevista, de haber sabido no hubiera venido", apuntó molesto Jalife, quien reconoció haber tenido desacuerdos con la comunidad judía; sin embargo, ya se encuentran en un proceso de reconciliación.

A la reacción de Jalife, el columnista de esta casa editorial aclaró que su intención nunca fue "golperalo", sino hablar tanto de cosas positivas como negativas.

"Lamento ser una decepción para ti, en verdad te respeto", le externó Hernán Gómez.

Sin embargo, Jalife sumamente molesto y para concluir dicha entrevista, solo se limitó a exhortar al periodista: "No te metas en temas que no conoces, o por lo menos con alguien que es considerado especialista, porque tú no lo eres".