No soy del club de las corcholatas: Ricardo Monreal

El senador por Morena, Ricardo Monreal, visitó durante ayer martes las instalaciones de El Siglo de Torreón, en entrevista exclusiva admitió que observa una falta de "equidad" respecto a la posible elección de la candidatura para la Presidencia de la República en su partido; de la misma forma rechazó ser parte de las llamadas "corcholatas", término que el presidente Andrés Manuel López Obrador acuñó, para referirse a los posibles presidenciales en la elección presidencial próxima.

-Su discurso fue uno de los más controvertidos en el reciente mitin de Morena en Francisco I. Madero… Se especulaba que usted no había sido invitado ¿Cómo estuvo esto?

Desde un principio yo no había sido invitado, antes de la reunión de Francisco I. Madero hubo una reunión en Toluca con todos los aspirantes y solo invitaron a los tres restantes, a Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, a mi me exlcuyeron, pero fue la presión social, incluso yo diría que la presión mediática, de medios de comunicación, los que casi obligaron a que me invitaran a Francisco I. Madero, pensaban que quizá no asistiría, obviamente yo soy de Zacatecas, aquí en Torreón hay mucha gente de Zacatecas y ni iba a perder la oportunidad… Me dio mucho gusto encontrar eco en la Laguna con personas que simpatizan con nuestra candidatura, una vez que llegue el proceso interno lo voy a formalizar, una vez que se publique la convocatoria me voy a inscribir.

-Usted ha sido uno de los personajes más autorreflexivos de Morena… ¿Cómo ve Ricardo Monreal a Morena?

Quizás por mi experiencia acumulada de tener 42 años como servidor público, de haber ocupado tres veces el puesto de diputado federal, tres veces senador, haber sido gobernador de Zacatecas y alcalde de la Ciudad de México, me permite decirte que veo las cosas con mucha claridad, las veo con meridiana transparencia, Morena tiene un gran reto, Morena tiene el reto de democratizarse y de servir de instrumento de la sociedad o hacerle caso a la nomenclatura y perder espacios, incluso pensando en lo que recientemente sucedió en Durango, esa lección no la podemos olvidar, la lección de no aceptar las personas que debían aceptar en el proceso, no lo estuvieron, pensando en que Morena por el simple hecho de ser Morena, de tener el respaldo del presidente tenía para ganar la elección de Durango… No fue así, la lección que nos deja es que no podemos cometer los mismos errores.

-¿Por qué ha ubicado a las encuestas como una farsa?

Porque yo soy víctima de ellas, cuando la candidatura a la jefatura de gobierno, recientemente en 2017, yo estaba arriba en las encuestas de la Ciudad de México, en 21 encuestas, pero el partido hizo su propia encuesta y fue la única que perdí, porque no nos dimos cuenta de quién la hizo, cómo se hizo, frente a qué universo se hizo, eso hubo opacidad, hubo incluso manipulación, después de estar en 21 encuestas arriba, me colocan en tercero o cuarto lugar… Yo no creo en ellas, en las encuestas que hace el partido.

-¿Qué opina de las llamadas 'corcholatas' del presidente, sus preferidos para la candidatura a la Presidencia de la República?

Yo no he admitido ser corcholata, tampoco me ha mencionado a mí el presidente, pero yo no soy del club de las corcholatas, me parece que es una expresión que no debieran aceptar los propios aspirantes, pero si la aceptan allá ellos… De los tres aspirantes que veo yo más adelantados, diría yo dos, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, creo que sí el presidente tiene más preferencia por los tres.