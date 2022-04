No soy corrupto, entonces Carlos Loret de Mola piensa que soy como él: AMLO

Al llamar a que no haya impunidad en el caso de un supuesto "moche" de su sobrina y diputada de Tamaulipas, Úrsula Patricia Salazar Mojica, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que el caso "es un poco" de lo del reportaje de la "casa gris" de su hijo José Ramón López Beltrán.

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador hizo referencia al reportaje que presentó el periodista Carlos Loret de Mola sobre los lujos de su hijo mayor en Houston y refirió que "mafiosos" han querido engañar y confundir.

"No soy corrupto, entonces Loret piensa que yo soy como él, o Claudio X. González, y toda esta gente deshonesta, inmoral y quieren enlodarnos, pero van saliendo las cosas. Para ser opositor se necesita tener autoridad moral, un corrupto está muy difícil que pueda enfrentarse a un gobierno, lo hacen polvo.

"Yo he aguantado, he resistido porque tengo un escudo que es mi honestidad, que es lo que estimo más importante en mi vida, y por eso he salido muchas veces, como decía el poeta, de la calumnia ileso, ¡y vaya que se han lanzado fuerte y no han podido!", expresó.

Agregó que su conciencia, que es lo que más le importa, es su tribunal y casi se confiesa todos los días: "Cuando se tiene la conciencia tranquila, se puede ser muy feliz y enfrentar cualquier adversidad. ¿Entonces cómo un corrupto, porque esto es ya el colmo del cinismo, se quiere situar como juez?".

Como lo hizo en su mañanera de este jueves, otra vez López Obrador pidió que Loret de Mola diga dónde están los 13 supuestos departamentos que tiene en la Ciudad de México, así como una presunta propiedad en Estados Unidos.

"Y no voy a dejar pasar nada de esto, y no es por rencor, es que es una muy buena oportunidad para aclarar paradas, para hacer público esto, son temas importantísimos", declaró al señalar que esto va a permitir "ir purificando la vida pública".

Luego de que en días pasados circuló un audio en redes sociales en el que involucran a su sobrina Úrsula Patricia Salazar Mojica, diputada de Tamaulipas, en un supuesto "moche", el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que no ha pedido información del caso y llamó a que no haya impunidad, "sea quien sea".

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador dijo que aunque la diputada Salazar Mojica sea su sobrina, nadie debe violar la ley.

"Y no permitir ninguna de las lacras de la antigua política del viejo régimen: no amiguismo, no influyentismo, no nepotismo, no corrupción ni impunidad, sea quien sea. Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie", expresó el Presidente.

"Puede ser un familiar cercano, lejano, cualquier ciudadano que cometa un delito tiene que ser castigado, esa es mi postura", añadió.

El presidente López Obrador aclaró que, "en efecto", la diputada local Úrsula Patricia Salazar Mojica "es hija de una prima hermana".

En el Salón Tesorería, el mandatario de México dijo que no tiene relación "en nada" con Salazar Mojica y si la ve en la calle, "no la identifico".

"No hay ninguna relación y además ni se le puede juzgar sumariamente; o sea, se tiene que probar primero, y segundo, no debe de haber impunidad para nadie", agregó al comentar que "es un poco" lo del reportaje de la "casa gris" de su hijo José Ramón López Beltrán.