No somos machistas ni enemigos de las mujeres: López Obrador

Al manifestar que es "como el mundo al revés", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sus opositores buscan hacer ver a su gobierno como enemigo de las mujeres y como machistas, lo cual rechazó, pues aseguró que él lleva luchando en favor de las mujeres desde los años 70.

En conferencia de prensa matutina y sin pregunta de por medio, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que desde que fue alumno de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales (FCPS) de la UNAM y director del Instituto Nacional Indigenistas (INI) en su natal Tabasco, luchaba por las mujeres más pobres.

"El otro día vino una compañera que después me enteré que me hizo unas preguntas sobre feminismo, porque han tergiversado todo lo que nosotros proponemos para apoyar, respetar, proteger a las mujeres. Resulta que es como el mundo al revés, nos ven como enemigos de las mujeres, enemigos del feminismo, machistas, porque han querido crear eso con los medios. Entonces después me enteré que la compañera que insistentemente estaba hablando de que no hacíamos nada para proteger a las mujeres y que el feminicidio estaba creciendo y yo explicando que llevamos años luchando por la justicia".

"A lo mejor ella no había nacido y nosotros ya estábamos luchando por hombres y mujeres en favor de la justicia, y de las mujeres más pobres de México. Siempre, desde los años 70, cuando fui director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, desde el 77 y antes pues fui alumno de la Facultad de Ciencias Políticas. Ahora que vino el presidente (de Chile) Boric recordaba que estaba yo entrando a la Facultad cuando desgraciadamente se dio el golpe de Estado en contra del presidente Allende, de allá vengo, de esas luchas vengo", afirmó.