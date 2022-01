No significa que haya malos manejos: Riquelme sobre problemas financieros en UAdeC

“La entidad no tiene un apoyo extraordinario de la federación”, señaló de nueva cuenta el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, respecto a la problemática de falta de pagos que vivió la Universidad Autónoma de Coahuila (U. A. De C.) al final del año pasado y que dejó al descubierto la necesidad de una reestructuración orgánica y funcional de la casa de estudios.

Cuestionado este lunes por medios de comunicación de La Laguna, el gobernador no solamente aseguró que la situación dentro de la universidad fue arreglada ya con apoyo del Gobierno de Coahuila, sino que relacionó de nueva cuenta lo ocurrido con la falta de apoyo de las autoridades federales en los últimos años, especialmente desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Cuando hay falta de recursos siempre hay una noticia que tiende a ser negativa, pero la realidad es que la Universidad Autónoma de Coahuila, su rector y su personal de confianza, han realizado labores extraordinarias dentro de la planeación, pues para poder tener los suficientes recursos como el Gobierno del Estado, para finalizar el año y dar las prestaciones de ley… Hoy se presentan situaciones muy distintas porque la entidad no tiene un apoyo extraordinario de la federación, eso implica que tengamos que hacernos responsables de una parte del sector educativo y del sector salud, hablo que siempre hubo apoyo para el final o para el cierre de año, desde la llegada de este gobierno no hemos tenido apoyo, no es queja, pero la gente también pues tiene que saber”.

Riquelme Solís además desligó al rector de la universidad, Salvador Hernández Vélez, de la situación de falta de pagos que ocurrió en diciembre pasado, esto al señalar que se trata de un fenómeno que se ha venido arrastrando desde años atrás y que ha tenido que maniobrar de forma que se mantengan en cumplimiento los convenios laborales y se siga la labor educativa de calidad.

“Derivado de eso estamos haciendo adecuaciones internas, el Gobierno del Estado y también la Universidad Autónoma de Coahuila, como debe ser, pero no significa que haya malos manejos, generalmente cuando faltan los recursos hay una tendencia a ese tipo de criterios o de notas… Ese tema, que no lo hizo Salvador (Hernández Vélez), que viene de 20, 30 años atrás, que es algo que ha arrastrado la Universidad Autónoma de Coahuila, pues le toca a Salvador adecuarlo porque entonces sí, para el próximo año difícilmente tendríamos para solventar no la UAC, sino todos los sistemas educativos que apoyamos”, advirtió el mandatario.

Cabe recordar que fue durante diciembre pasado que trabajadores de la universidad se manifestaron en la vía pública reclamando la falta de pago de diversas prestaciones, en su momento la universidad y el propio Gobierno de Coahuila atribuyeron la falta de cumplimiento de esa obligación a la disminución de participaciones federales desde 2018 a la fecha.