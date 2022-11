Sobre el panorama electoral para el próximo año en la entidad, el gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís, dijo que Coahuila está listo para el proceso, para dar las garantías a los ciudadanos de que vaya a votar libremente con la paz y seguridad para hacerlo, pero indicó que no será "la madre de todas las batallas".

El funcionario dijo que la elección local del próximo año será importante porque es la antesala del proceso federal de 2024, pero consideró que Coahuila seguirá la suerte de cada seis años, por lo que opinó que no es necesario especular. Dijo que el comportamiento electoral en el estado no se ha dado de distinta manera.

"En otros estados ha ganado arrolladoramente Morena en elecciones pasadas, cuando aquí en Coahuila ganó el PRI, entonces, no tendrían por qué ellos considerar 'la madre de las batallas', es decir, aquí se está listo para el proceso electoral, en lo que me toca a mí como gobernador, para dar las garantías a los ciudadanos de que vayan a votar libremente y que, además, haya paz, tranquilidad y seguridad para hacerlo", comentó.

"Creo que lo quieren hacer ver como si fuera 'la madre de todas las batallas', pero aquí ya han pasado varias madres de esas batallas", expresó, "creo que no tendrían por qué considerarla de esa forma".

En cuanto al PRI, señaló que dentro de los procesos electorales que se han vivido puede haber una percepción, pero los partidos políticos tienen la habilidad de renacer y volver a configurar victorias electorales.

Riquelme dijo que sí es importante ganar porque es la antesala del 2024 y de ahí se verá si funciona o no una alianza para el proceso federal. No obstante, insistió en que Coahuila tiene su propia inercia y su propia historia, que no depende de operadores políticos, "de donde vengan".

En términos de la reforma electoral, el gobernador dijo que hay respeto a las instituciones, desde el órgano electoral hasta la Sala Superior, por lo que manifestó que será después de los foros cuando emita su opinión.

Consideró que los organismos han sido parte crucial de la democracia en México y que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha dado certidumbre a los procesos electorales, donde todos los partidos políticos han ganado y han perdido, y se ha respetado, no solamente el árbitro electoral sino también en el caso de la Sala Superior y la Sala Regional.

"Nuestra postura es de total y absoluto respeto a los órganos electorales, veremos como se da la discusión en los próximos días, después de los foros, para emitir nuestra opinión, yo considero que los organismos han sido parte importante, crucial, de la democracia en México, en Coahuila", expresó.

Dijo que quienes han cometido alguna falta y que han sido sancionados por ello, han respetado, en todos los partidos políticos. Recordó que le tocó un proceso judicializado y que se acataron los fallos del INE y de la Sala Superior, que al final le dieron la razón.