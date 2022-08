No se me ha notificado nada: Regidora de Torreón sobre denuncia en su contra

La segunda regidora de Torreón, Xóchitl "NN" (PRI), negó durante este miércoles tener cualquier información respecto a la denuncia que se ha interpuesto en su contra y su padre, el diputado local del PRI Mario "NN", sobre a una acusación de amenazas y lesiones cometidas en contra de una funcionaria estatal el pasado fin de semana.

Fue durante este día que El Siglo de Torreón cuestionó a la edil respecto al proceso que ya se encuentra abierto ante el Ministerio Público, mediante Número de Expediente 04964/TOR/UATTOR/2022 y que tiene como presunta víctima a Silvia "NN", quien acusó haber sido amenazada, además de atacada física y verbalmente por ambos personajes, esto mientras se desarrollaba un evento del PRI en el Centro de Convenciones de Torreón.

-¿Algún comentario respecto a la denuncia en su contra por los delitos de lesiones y amenazas?

"No, no tengo comentarios... No tengo ningún comentario al respecto, con eso".

-¿Ha sido notificada ya de la denuncia en su contra?

"No, no se me ha notificado nada, yo creo que yo voy a hacer las declaraciones pertinentes en su momento".

-¿Va a seguir sus labores con normalidad?

"Claro, claro, por supuesto, aquí estamos a la orden, gracias".

Cabe destacar que la denuncia en contra de la edil y del diputado, hija y padre respectivamente, se recibió en el Ministerio Público el pasado 29 de agosto y se canalizó a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos contra las Mujeres; medios de comunicación también han solicitado al diputado Mario "NN" una postura respecto al caso, pero hasta este miércoles no había brindado mayor testimonio.