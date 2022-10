No se instalará Glonass: reitera Ebrard sobre acuerdo espacial con Rusia

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, aclaró este sábado que el acuerdo sobre cooperación para la exploración y utilización del espacio firmado con Rusia no prevé la instalación de estaciones Glonass en territorio mexicano.

La declaración, vía Twitter, se da luego de la confusión generada por información que dio a conocer la agencia noticiosa oficial de Rusia, Sputnik, señalando que el pacto sí prevé instalar estaciones Glonass, como las que hay en Nicaragua y Brasil, que sirven como sistemas de geolocalización, pero que han desatado polémica, ante señalamientos de expertos de que sirven para actividades de espionaje.

Ebrard compartió en su cuenta de Twitter un comunicado del Doctor Salvador Landeros, Director de la Agencia Espacial Mexicana, informando "que no se instalará el sistema satelital Glonass en México. El Acuerdo Marco de referencia no lo menciona ni lo incluye y no está previsto instalarlo en nuestro país".

Más temprano, la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó en un comunicado que el documento suscrito "no contempla" acciones relacionadas con el sistema Glonass "ni existe previsión de que pudiera ser incluido en un futuro cercano".

También detalló que el acuerdo no ha entrado en vigor, dado que está pendiente su análisis y aprobación en el Senado mexicano.

Señaló que este acuerdo se suma a otros suscritos con otras agencias espaciales de países como Argentina, Estados Unidos, Hungría, Italia, Ucrania y Venezuela, además de que están en proceso de negociación acuerdos con Japón, China y la Agencia Espacial Europea.

El miércoles, la Embajada de Rusia en México indicó, en su cuenta de Facebook, que el acuerdo, que el presidente ruso, Vladímir Putin, ya firmó y fue publicado el viernes en el portal de información jurídica del gobierno ruso, "prevé, entre otras cosas, la posible instalación de estaciones #GLONASS en territorio mexicano". Sin embargo, aclaró que "esto solo puede hacerse si ambas partes celebran un acuerdo complementario".