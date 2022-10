No se inscriben 5 mil niños en presente ciclo

Por diversos motivos, cinco mil niños, niñas y adolescentes de nivel básico de Coahuila no se inscribieron en el presente ciclo escolar 2022-2023, informó ayer el secretario de Educación en el estado, Francisco Saracho Navarro.

Dijo que algunos motivos son porque hubo estudiantes que cambiaron de domicilio y fueron inscritos en instituciones educativas que se ubican fuera del estado o por la difícil situación económica por la que atraviesan algunas familias.

"Por muchos motivos, son infinidad de motivos por los cuales no se han inscritos, yo voy por ellos, estoy tocando sus puertas, estamos acudiendo y el próximo lunes que cerremos definitivamente ya la matrícula en virtud de que es una situación también a nivel federal, espero que hayan regresado la mayoría de los niños y niñas que por muchos motivos no regresaron al aula, no se inscribieron.

Tengo domicilios, teléfonos, nombre del tutor, qué escuelas son, cuántos deberían En educación básica, la matrícula al 23 de septiembre del año en curso es de 617 mil 472 alumnos.

En educación inicial se contabilizan 8 mil 986 estudiantes mientras que en especial CAM son 2 mil 799 niños y niñas.

En preescolar, son 125 mil 373 alumnos; en primaria son 326 mil 758 estudiantes y en secundaria suman 153 mil 556 alumnos.

Recientemente, el subsecretario de Educación Básica en el estado, Jorge Alberto Salcido Portillo dijo que en este mes de octubre deberán contar con la matrícula actualizada de estudiantes inscritos en el sistema educativo. Esto una vez que concluya la evaluación diagnóstica del primer trimestre del ciclo escolar 2022-2023.

A distancia

Pandemia afectó.

* Hay que recordar que durante la pandemia por la COVID-19 hubo un periodo de clases a distancia para niños, niñas y adolescentes de Coahuila y fue precisamente que se tuvo comunicación inexistente con algunos de ellos.

* Esto debido a que muchos de los estudiantes no tenían conectividad a internet, aunado a la crisis económica por la que atravesaban padres o madres de familia, que les impidió dotar a sus hijos de las herramientas necesarias para que continuaran con su educación desde casa. También se podría atribuir a que algunos son población flotante.