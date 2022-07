'No queremos que condicionen el Metrobús', dice regidor de Torreón a transportistas por tarifas

El regidor presidente de la Comisión de Movilidad Urbana en Cabildo de Torreón, Enrique Sarmiento, llamó a los concesionarios del transporte público en el municipio a no "condicionar" un posible incremento en las tarifas del pasaje a su participación en el proyecto Metrobús Laguna, señaló que es un tema que debe tratarse por "separado" y en el que deben de tomarse en cuenta condiciones diferentes.

Sarmiento señaló que en primer término, tanto autoridades como empresarios del transporte, deben resolver lo referente al ajuste de las tarifas, mismas que deberán de estar ligadas a estudios técnicos detallados, en los que se contemplen factores como el estado de los vehículos, el cumplimiento con las rutas que se tienen concesionadas, así como el servicio general que se ha estado otorgando a los usuarios de todo el municipio, incluso fue más allá al señalar que el ajuste no necesariamente podría ser a la alza, sino a la baja.

"Nosotros como autoridad tenemos que ver el estudio técnico, qué tan factible es, porque la crisis del aumento del diésel, la inflación nos ha pegado a todos, lo del COVID, tanto al usuario como al transportista, nosotros debemos de ser un punto de equilibrio, vamos a ver los números, quién no te dice que a lo mejor es la baja la tarifa con los estudios... Ver la situación actual del transporte, las más de 500 concesiones no están trabajando al 100 por 100, las unidades no cumplen la mayor parte con el modelo, no camiones nuevos, hay rutas por ejemplo el Polvorera son 16 concesiones y están trabajando 8, 9 concesiones, vas a Los Laureles y nada más anda una concesión o 2 trabajando, no dan buen servicio", reclamó el edil del PRI a los transportistas.

El regidor además afirmó que, pese a que los transportistas han mostrado algunos estudios y números respecto a su situación actual, se están analizando datos propios y que se están ejecutando de parte de la propia Dirección de Movilidad, una vez teniendo ambas posturas se podrán programar las reuniones de negociación con los empresarios, de forma que se tengan cruces de cifras y se establezcan acuerdos con elementos de por medio.

Cabe recordar que durante este 2022 los concesionarios del transporte en Torreón solicitaron un aumento de los 13 a los 17 pesos en el pasaje, señalaron en su momento que, teniendo una tarifa de ese costo, podrían adquirir nuevas unidades y hasta con las características que demanda el proyecto del Metrobús Laguna, del cual además no tienen mayores noticias de parte de las autoridades del Gobierno de Coahuila y del propio Municipio de Torreón.