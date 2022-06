No queremos construir un Frankenstein de la Guardia Nacional: AMLO

Pese al amago de la "huelga legislativa", el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este mes enviará dos iniciativas de reforma constitucional: una es su propuesta de reforma político electoral y la de la Guardia Nacional para trasladarla a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y evitar que se convierta en un "Frankenstein", pues se corre el riesgo, advirtió, que se regrese al tiempo de "los García Luna".

En conferencia de prensa matutina, el mandatario federal reconoció que a su gobierno le está costando mucho esfuerzo y trabajo profesionalizar a los elementos de la Guardia Nacional.

"Nos está costando mucho esfuerzo, trabajo de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina para profesionalizar a los elementos de la Guardia Nacional, más de 100 mil elementos con cuarteles, como nunca se había visto, y que de repente quede esta institución dependiendo de Gobernación, de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que pasaba, y se eche a perder, se corrompa.

"No queremos construir un Frankenstein y es un asunto de responsabilidad, pero por cuestiones politiqueras y bajo la excusa de que se va a militarizar el país… Cuántas veces he dicho, y además sostengo, que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente y los excesos, los errores y actos de represión llevados por el Ejército, por la Marina, por lo general se han dado a partir de órdenes de autoridades civiles y del presidente".

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que se busca esta reforma para que en la Guardia Nacional no se regrese "al tiempo de los García Lunas".

"No queremos que se regrese, es la no repetición, no queremos que se regrese al tiempo de la Policía Federal, al tiempo de los García Lunas, y se corre ese riesgo", advirtió.