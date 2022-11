'No procede mayoría de quejas contra policías', señala DSPM de Torreón

Cada semana se reciben entre 5 a 10 quejas en la Policía Municipal en contra de elementos, pero la mayoría no procede por falta de datos o porque no asiste la razón al ciudadano.

El comisario, César Perales Esparza, director de Seguridad Pública Municipal, señaló que, en lo que va del año, se ha suspendido a cuatro elementos y dos han sido dados de baja, derivado de quejas de la ciudadanía.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal, junto con los agentes del Ministerio Público, encabezan el listado de dependencias con el mayor número de quejas en contra en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) en este 2022.

"Claro que sí encabeza las quejas Seguridad Pública porque es la primera autoridad de contacto, eso primero, y segundo, el año pasado no teníamos a toda la ciudadanía afuera, ahorita toda la gente anda haciendo sus actividades económicas, educativas, de esparcimiento, todo tipo de situaciones, es algo normal que se aumenten las quejas, porque es algo normal entre la ciudadanía y la autoridad", comentó el director.

"La mayoría no procede por falta de datos o porque no asiste la razón al ciudadano, a veces es sólo una molestia por una detención, una entrevista no es una situación violatoria de derechos humanos pero sí forma parte del catálogo de primer contacto de lo que son los pasos para una interacción con el ciudadano", expresó Perales Esparza.

SEGUIMIENTO

Señaló que se ha dado el seguimiento que la Ley permite a cada una de las quejas y se ha sancionado a los elementos dentro del reglamento policial, pero exteriormente los afectados deben hacer su análisis y, si lo creen pertinente, acudir a la Fiscalía General del estado, para que no se sientan en una situación de revictimización.

Dijo que en Seguridad Pública se les toma su queja por escrito y se les da el seguimiento en base a la información que tienen, aunque muchas veces el ciudadano no lleva los datos precisos y la propia Ley marca que debe haber detalles concretos que se deben proporcionar.

"Son procedimientos que terminan en una sanción, ya sea inhabilitación, despido, suspensión del cargo temporal, según la gravedad del asunto", expuso, "la interacción con la ciudadanía, la mayoría de las veces, es ríspida con la autoridad, tratamos de que, por medio del trato, de la proximidad social que debe llevar un oficial, vayan aminorando conforme pasa el tiempo".

Refirió que se recibió recientemente una capacitación por parte de personal especializado en Derechos Humanos en la aplicación de la función policial, han sido cuatro en total en el presente año.

De acuerdo con los registros correspondientes al período de enero a septiembre de este 2022, disponible en la página oficial de la Comisión, la DSPM ha acumulado 48 quejas, mientras que el Ministerio Público alcanzó las 50 quejas en su contra en un lapso de 9 meses. Según el reporte, las quejas presentadas en contra de la corporación municipal, son principalmente por la presunta violación a la legalidad y seguridad jurídica, así como a la violación al derecho a la libertad, y la probable violación a la igualdad y trato digno.