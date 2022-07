No podía simular ni fingir lo que yo creía: Ricardo Monreal aborda sus aspiraciones presidenciales

Esta casa editorial recibió en su espacio Lado B al coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, para discutir sus aspiraciones a la Presidencia de México.

Cuestionado sobre su visita al municipio de Francisco I. Madero, donde tuvo lugar un encuentro nacional de distintas figuras de Morena, Monreal señaló que no había sido invitado al evento.

"Desde un principio yo no había sido invitado, antes de la reunión de Francisco I. Madero había habido una reunión en Toluca con todos los aspirantes y solo invitaron a los tres restantes, Adán Augusto (secretario de Gobernación), Claudia Sheinbaum (jefa de gobierno de la Ciudad de México) y Marcelo Ebrard (titular de Relaciones Exteriores), a mí me excluyeron. Pero fue la presión social e incluso yo diría la presión mediática de medios de comunicación los que casi obligaron a que me invitaran a Francisco I. Madero".

Monreal resaltó su origen al mencionar "aquí en Torreón hay mucha gente de Zacatecas viviendo y no iba a perder la oportunidad si me invitaban".

Señaló que las reglas para el evento fueron invitarlo a un desayuno y luego en "igualdad de circunstancias" hablar en el mitín como aspirante a la presidencia de la República.

"No podía simular ni fingir lo que yo creía, que no había piso parejo, que no había regla clara y en el proceso interno de Morena y que se estaban violando reglas, dado que la campaña personalizada de algunos de ellos podría considerarse como anticipada".

Apuntó que dentro de Morena y previo a las elecciones en el estado "tenemos que cuidar mucho que la división no sea el factor que nos aleje de la victoria, es el momento en que todos debemos estar unidos y donde podemos ganar Coahuila, estoy seguro que Morena se puede alzar con la victoria en Coahuila, pero hay que cuidar todos estos aspectos".

El legislador declaró que el partido guinda aporta a Coahuila "estabilidad, compromiso del presidente de la República, porque obviamente el presidente tiene una gran deuda con Torreón, con Coahuila, con esta parte del norte del país y si Morena logra triunfar a la sociedad le va a ir bien, creo yo, porque el proceso histórico en el que estamos inmersos beneficia a la colectividad y a la política social".

Refirió que desde 1997-98 he estado acompañando al presidente López Obrador.

"Al formar este movimiento social y a Coahuila he venido muchas veces, conozco todos los municipios porque lo acompañé en los distintos espacios y desde hace 25 años continúo en su lucha, en nuestra lucha, en nuestro movimiento, por eso es que no voy a pelear con él, tengo mis diferencias en políticas públicas, nada más y creo que soy el hombre con más experiencia y más preparado para enfrentar los retos del México moderno".

Retomando la situación electoral en el estado, Ricardo Monreal señaló "creo que las condiciones sociales, políticas y culturales están dadas en Coahuila para que haya esa alternancia política y una transición política, nunca en la historia, la izquierda ha ganado Coahuila ni ningún otro partido, la lucha se centró entre la derecha del PRI y la del PAN, no ha habido otra forma, incluso, antes del 2018 era imposible que la izquierda pudiera alzarse como triunfadora en un municipio, en un distrito, ahora hay la posibilidad de ganar el gobierno del estado".