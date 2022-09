No nos logramos acomodar en la cancha: Fentanes

ras la derrota de ayer, el técnico de Santos Laguna, Eduardo Fentanes, señaló que el equipo intentó con los argumentos que había mostrado a lo largo del torneo, sin embargo, no lograron acomodarse en el terreno de juego: "Vinimos a jugar el partido con los argumentos que desarrollábamos, no nos logramos acomodar en la cancha, tuvimos situaciones a la ofensiva en donde no decidimos bien en la última zona, pero en vez de asentarnos en el campo, nos fue costando jugar. El juego fue parejo, se abrió en una pelota parada e intentamos con las variantes, con esa frescura de los cambios, no lo logramos, sin embargo es valioso que el equipo se plantó, tenemos la oportunidad el próximo martes en nuestra casa para volver a sumar y seguir el buen camino".

En el caso de la defensa central, donde tuvo que jugar Ronaldo Prieto, destacó su buena participación: "A reserva de ver el video, Ronaldo lo hizo muy bien, desde el principio lo dijimos, no dependemos de un once o figura individual, es un equipo que desde lo colectivo busca hacerse fuerte, se cumple el buen desempeño y además seguimos trabajando con lo que se tiene, hay jóvenes de cantera, llega Manzanares y con los recursos que tenemos, con el mismo ADN, hay que ocuparse más que preocuparse", explicó.

Fentanes abordó el tema de las lesiones de Torres y Dória, donde argumentó que dependerá cómo evolucionen: "Ambos están con tratamientos, situaciones distintas, lo de Félix Torres es un tema muscular y requerirá tres semanas aproximadamente, puede ser más o puede ser menos, en el caso de Matheus, sigue con su tratamiento y dependerá cómo vaya respondiendo, con los que están se intentará sacar adelante y mantener el buen paso".

Para finalizar, señaló que han hecho un excelente trabajo en el tema físico, pero aun así, seguirán trabajando con miras al encuentro del martes: "Estamos preparados, capacitados, ya tuvimos dos jornadas dobles y el equipo se desempeñó muy bien, aprovechamos esta semana para descargar un poco y estar listos para la siguiente jornada doble, tenemos el partido pendiente ante América que tenemos programado, entonces el equipo está listo, el trabajo de los preparadores físicos ha sido bastante bueno, ahora es tiempo de recuperarse para el martes".

El equipo de la Comarca lagunera tendrá una agenda bastante apretada durante las siguientes semanas, enfrentando este martes al Necaxa, para posteriormente visitar el sábado a los Gallos de Querétaro y hacer valido el juego pendiente ante las Águilas del América el próximo miércoles 14 de septiembre.