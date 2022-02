'No me voy a dejar', advierte AMLO e insiste en pedir información sobre ingresos de Loret de Mola

Tras exhibir otra vez los supuestos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se dejará ni se quedará cruzado de brazos ante lo que consideró ataques de sus adversarios.

"Que sepan que yo no me voy a dejar. El que se aflige se afloja, tenemos que seguir defendiendo la Cuarta Transformación, y voy a pedir al Instituto de la Transparencia, porque necesito que se investigue sobre los recibos y las facturas y ver si es cierto (el presunto ingreso anual de Carlos Loret de Mola)", expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

Señaló que "todos los medios tienen que ver con lo público, pues son entidades de interés público, son concesiones que tiene el Estado, es importante esto, a ver qué nos dicen, no nos adelantemos".

López Obrador señaló que los ataques no son en contra de él, tampoco de sus hijos, sino que se trata de una reacción conservadora

El presidente de México señaló que no le extraña que sus adversarios como el expresidente Felipe Calderón, el historiador Enrique Krauze o el escritor Héctor Aguilar Camín se hayan sumado al respaldo del periodista Carlos Loret.

"Yo los invito a seguir adelante y nada más la comprensión de que no me voy a quedar cruzado de brazos, porque soy ciudadano y tengo derecho a informar y defender el proyecto por el que luchamos muchos, por el que hasta han perdido la vida muchísimos mexicanos".

"Si el Washington Post defiende a la mafia del poder, allá ellos; si el New York Times defiende, allá ellos; si los ingleses Financial Times o The Economist, lo mismo, porque las empresas de esos países saqueaban con complicidad de la llamada clase política mexicana", declaró.