No me he salido del PRI: diputado Mario Cepeda

El diputado local Mario Cepeda negó haber salido del PRI en Coahuila, luego de que circularon imágenes en las que se le ve acompañado de miembros de Morena en el Congreso Estatal.

Cepeda además desconoció la entrevista que le otorgó a la periodista Olga Quirarte, misma en la que admitió su salida del partido al señalar que "ya me cansé de aplaudir cab***".

Este lunes, Cepeda se encaró con medios de comunicación en Torreón, ante quienes afirmó que puede tomarse fotos con personajes de cualquier partido, además de que sigue siendo parte del PRI.

"El día que yo me vaya yo se los comunico directamente a ustedes, no hay nada que me ate a perder mi libertad de expresión".

-¿Es usted amigo de legisladores de Morena?

"Indudablemente que sí, del PAN también, el parlamento es el parlamento, parlar, hablar, dialogar, conflictuarse, enojarse y contentarse, todos somos mexicanos, todos somos coahuilenses... Es la cortesía, es la camaradería que debe haber entre los mexicanos".

Cuestionado directamente sobre la entrevista que otorgó semanas atrás a la periodista Olga Quirarte, misma en la que refiere las razones de su salida del PRI, señaló únicamente que "el día que yo me vaya del PRI, yo les digo" .

Cabe recordar que incluso el propio gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, se refirió semanas atrás a la salida de Mario Cepeda del PRI, señaló entonces que no se desestimaban ese tipo de acciones, pero que tampoco se generaban mayores consecuencias, entonces Riquelme señaló que "no hay que preocuparnos, todo se resuelve, unos se van y otros llegan, creo que ahí se equilibran las fuerzas, entonces unos se van sin canicas y otros llegan con las canicas, entonces no pasa nada”.